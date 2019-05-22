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30 Мая 2019, 10:51 | Компании |

Лермонтовский ГОК готовят к продаже

Власти Приморья пытаются решить с наименьшими потерями хроническую проблему - спасение градообразующего предприятия "Лермонтовский ГОК" (пос. Светлогорье, производитель вольфрамового концентрата)

По сведениям газеты «Золотой Рог», вхождением в вольфрамовую отрасль Приморья интересовались в соседнем Китае, в частности, называлась Xiamen Tungsten (ведущий производитель вольфрама в Китае и один из крупнейших в мире). Однако на данном этапе вопрос уже так не стоит - приморские недра будут осваивать подмосковные инвесторы.

По словам губернатора Олега КОЖЕМЯКО, для стабилизации ситуации в 2019 году администрация края организует работу по продаже КГУП «Примтеплоэнерго» принадлежащих ему 100% капитала ООО «Лермонтовский ГОК» и имущественного комплекса в пос. Светлогорье.

Прошлый год был успешным для «Лермонтовского ГОКа» - предприятие увеличило выпуск продукции в 4,7 раза по сравнению с 2017 годом, до 375 тонн. Стоимость произведенного концентрата составила 528 млн рублей, что в 5,4 раза превышает показатель 2017 года.

Досье «Дальневосточного капитала»: Лермонтовский ГОК испытывает проблемы с добычей руды и сбытом с 2003 года. Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. Через год имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду краевому ГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал - «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго». В октябре 2016 года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплаты, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из краевого бюджета, ГОК возобновил добычу, а в ноябре запустил основное производство.

Увеличить объемы добычи и выпускаемой продукции позволила и модернизация предприятия. Из краевого бюджета ГОКу было выделено 250 млн рублей.

Но главную проблему комбината - истощение ресурсной базы - никто не отменял. У действующего инвестора комбината - ООО «Русский вольфрам» (Смоленск) - заканчивается лицензионный срок на разработку Лермонтовского вольфрамового месторождения с содержанием вольфрама в руде около 6%.

Спасти ситуацию может приход нового инвестора, и таковой уже найден - еще 19 января 2018 года администрация Приморского края и АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск) заключили соглашение «О сотрудничестве». Стороны, в частности, договорились о реализации проектов по обеспечению стабильной работы «Лермонтовского ГОКа», организации производства и строительству горно-обогатительного предприятия на базе местного месторождения в Красноармейском районе, проведении геологоразведочных работ и строительству завода по выпуску ферровольфрама.

Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Компания «Вольфрам» зарегистрировано в 1997 году, занимается добычей, переработкой и продажей металлов - вольфрама, молибдена, рения, кобальта. Сегодня Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) владеет 19,99% уставного капитала компании, остальные акции принадлежат физлицам, в том числе президенту компании Михаилу Ильичу ГОРБАЧЕВУ. АО «Компания «Вольфрам» владеет добычными и производственными активами на Дальнем Востоке, Кавказе и в Брянской области.

«Ваша продукция для нас - основной источник работы заводов в Нальчике и Брянской области. На базе предприятия в Светлогорье мы готовы организовывать более глубокую переработкут», - отметил г-н Горбачев на встрече с коллективом комбината в октябре прошлого года.

Общий объем вложений в проект инвестор оценивал не менее чем в 1,5 млрд рублей. Проекты предполагалось реализовать в 2018-2025 годах в Пожарском, Красноармейском, Лесозаводском и других районах Приморья. При этом администрация Приморья обязалась оказывать содействие в предоставлении участков недр местного значения в пользование инвестору.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: Светлогорье  Лермонтовский ГОК 


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