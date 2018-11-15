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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В магазине E-T1.ru линолеум Tarkett можно купить по низкой цене
В помещениях с большим количеством посетителей следует стелить линолеум с гомогенной структурой. Этот материал обладает высоким классом износоустойчивости, а значит, не станет затираться даже после продолжительного времени использования. Лидером по производству качественного гомогенного линолеума является компания Tarkett. Этот бренд принадлежит одноименной французской корпорации, которая производит широкий ассортимент напольных покрытий.
Оптимальная стоимость линолеума Tarkett в интернет-магазине E-T1.ru
Приобрести линолеум марки Tarkett в Москве можно на сайте интернет-магазина www.E-T1.ru. Компания-продавец является российским дистрибьютором производителя и реализует напольные покрытия по рекомендованной им цене. Если необходимо найти самую низкую цену на качественный линолеум, то магазин E-T1.ruпредлагает наиболее оптимальный вариант. В зависимости от объема покупки клиентам предлагаются соответствующие скидки. Постоянные клиенты, кроме гарантированно сниженной цены, могут рассчитывать и на индивидуальные бонусы. Фирма ценит каждого своего заказчика, а потому готова каждому предложить интересные условия сотрудничества.
Свойства фирменной продукции Tarkett
Кроме своей особой прочности, которая достигается гомогенной структурой материала, линолеум фирмы Tarkett имеет высокий класс пожаробезопасности. Поэтому он легко вписывается в строгие пожарные и санитарные нормативы. Его широко применяют при отделке в общественных заведениях, включая школы, дома отдыха, детские садики и пр. Материал не имеет специфического запаха и хорошо отталкивает влагу, что не дает ему деформироваться даже при бесклеевом способе монтажа. Производитель гарантирует, что внешний вид напольного покрытия останется как новенький на протяжении как минимум десяти лет.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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