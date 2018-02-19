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СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
По итогам встречи с кузбасским дальневосточником - Геннадием АЛЕКСЕЕВЫМ, которого представители власти и деловое сообщество Дальнего Востока помнят как первого заместителя председателя правительства Якутии, родилась идея - посетить Кузбасс, чтобы воочию увидеть достижения в развитии угольной отрасли в регионе на примере флагманского предприятия крупнейшего угольного холдинга «СДС-Уголь», разреза «Черниговец».
Вот уже больше года Геннадий Алексеев возглавляет ХК «СДС-Уголь», входящую в тройку лидеров страны по объемам угледобычи и экспорту угольного сырья. Сегодня в состав холдинга входят четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий с общей численностью сотрудников около 9 тысяч человек. Управлять крупнейшим отраслевым холдингом на фоне меняющихся внешних экономических условий, сложившейся рыночной конъюнктуры и парадигмы отношений к угольной промышленности в стране и мире - стратегическая задача высшего пилотажа. Помогает с ней успешно справляться не только служба в аппарате государственного управления, но и опыт антикризисного менеджмента, который получил генеральный директор холдинга «СДС-Уголь» еще во времена руководства Нерюнгринским угольным разрезом.
Легендарный Кузбасс, в котором добывается около 70% всего угля России (по итогам прошлого года - около 240 млн тонн), давно не стучит касками о рельсы, а на сегодня является одним из самых экономически стабильных регионов. Но и проблем здесь, как в любом индустриальном регионе, достаточно, прежде всего, связанных с экологической нагрузкой и опасными производственными объектами. Геннадий Федорович предложил лично убедиться в том, что крупнейший угольный холдинг страны выводит в приоритет промышленную безопасность и экологическую ответственность угольного бизнеса. Компания, в которой эксплуатируется 51 опасный производственный объект, обязана неукоснительно следовать предписаниям федерального контрольно-надзорного ведомства и обеспечивать жесткие правила охраны труда и безопасности производства, то есть безопасный высокопроизводительный труд на каждом рабочем месте. А в стадии стабилизации и роста цен на угольную продукцию - активно реализовывать инвестиционные программы по модернизации горнодобывающей техники и горношахтного оборудования, применять современные технологии и новации. Многое из того, что «вживил» в последние годы в шахтерские будни «СДС- Уголь» и было продемонстрировано на производстве разреза «Черниговец», где в формате круглого стола прошло совещание Федеральной службы Ростехнадзора, посвященное итогам прошлого года.
Тихий взрыв
… Со смотровой площадки, расположившейся на борту угольного разреза, похожего на гигантский кратер, делегация представителей центрального аппарата Ростехнадзора, территориальных ведомств, осуществляющих надзор в угольной промышленности, администрации Кемеровской области, руководители и специалисты угледобывающих компаний Кемеровской области, представители научных организаций в области промышленной безопасности и охраны труда готовились увидеть взрыв горной массы. До недавнего времени именно этот технологический аспект - вскрыша угольных пластов с помощью взрыва - являлся самым болезненным для населения шахтерских городов и поселков. 17 сейсмостанций, расположенных на территории Кемеровской области, регулярно фиксируют небольшие сейсмособытия, вызванные взрывами на предприятиях открытой добычи, а именно такие дают больше половины кузбасского угля.
Сосредоточив внимание на указанной точке на 200 метровой отметке противоположного борта разреза, боясь пропустить событие, я не сразу заметила, как многочисленные наблюдатели уже потянулись к талисману «Черниговца» - самосвалу БелАЗ, грузоподъемностью 450 тонн - единственному такому карьерному гиганту в России. «Где же обещанный взрыв? Что-то пошло не так и его не будет?» - я почти испытала разочарование, что зрелище не состоялось. Над площадкой, где за 13 секунд было сдвинуто и подготовлено для погрузки почти 500 тыс. кубов горной массы, поднимался лишь легкий белый дымок, без шума и пыли...
Между тем, как сообщили представители Сибирского филиала ООО «Азот Майнинг Сервис» - компании, проводившей взрыв, было использовано 125 тонн взрывчатки, которая была заложена в 360 скважинах. Для последовательной инициации взрывов была использована специальная высокоточная электронная система Davey Tronic. А новый состав взрывчатки, состоящей главным образом из селитры и жидких нефтепродуктов, к минимуму свел токсичность взрыва.
Тотальный контроль
Безопасность производства на предприятиях «СДС-Угля» находится под тотальным контролем. Это обеспечивают 250 камер, работающие в единой системе промышленного видеонаблюдения за горными работами и нарядными участков. Участникам круглого стола была продемонстрирована современная диспетчерская разреза «Черниговец», где на больших компьютерных экранах можно в онлайн-режиме отследить и проанализировать сотни параметров работы угледобывающего предприятия. Все это заведено в единую систему диспетчеризации холдинга.
На разрезе, помимо всего прочего, установлены три радиолокационные системы контроля устойчивости бортов, которые в реальном режиме обеспечивают геодинамический мониторинг состояния самого массива разреза и его бортов. Это позволяет фиксировать даже миллиметровые сдвиги пород, что особенно актуально для разреза, который уже углубился на сотни метров.
По статистике, причиной 90 % случаев аварийных ситуаций является человеческий фактор. В холдинге «СДС-Уголь» таким же тотальным сделали контроль за состоянием здоровья работников предприятий. Учитывая, что ежедневно перед сменой необходимо провести медосмотр нескольких тысяч человек, здесь инвестировали значительные средства в разработку и внедрение компьютерной программы тестирования персонала. Так называемый «диагностический шлюз» позволяет за 50 секунд оценить сразу несколько показателей здоровья, при этом медик вообще не тратит ни минуты на писанину. Более того, накапливающаяся база персональных данных позволяет вести длительный мониторинг состояния здоровья. Сами горняки уже оценили и собственную пользу от нововведения.
Как рассказывают в «СДС-Угле», в прошлом году с целью повышения промышленной безопасности в холдинге провели несколько особо значимых мероприятий. Так, после обстоятельного анализа положения дел и изучения лучшего опыта других компаний, была принята «Комплексная программа повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» на 2018 - 2020 годы». Были актуализированы внутренние документы, созданы новые регламенты, что, несомненно, повысило эффективность корпоративного управления в этой сфере. К примеру, на каждый вид работ были разработаны так называемые чек-листы, в которых досконально описаны все опции, которые подлежат контролю, что исключает субъективный фактор. Кстати, в ходе круглого стола представители Ростехнадзора прокомментировали данное нововведение так: «Мы только собираемся рекомендовать такую систему проверок, а вы уже это сделали».
В АО ХК «СДС-Уголь» особо выделяют тот факт, что в январе уже этого года в холдинге был успешно проведен сертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов: ISO 9001-2015 (система менеджмента качества), ISO 14001-2015 (система экологического менеджмента) OHSAS 18001- 2007 (система менеджмента профессионального здоровья и безопасности). А вторая половина прошлого, 2017, года ознаменовалась еще одним значимым событием: «СДС-Уголь» и его предприятия - АО «Черниговец», АО «Салек» (разрез «Восточный») и ООО «Шахта Листвяжная» - прошли независимый аудит на соответствие кодексу «Better Coal» и стали официальными поставщиками для Ассоциации угольных потребителей.
Экспортный потенциал компании, высокие требования потребителей к качеству производимой продукции задают высокую планку для технического перевооружения предприятий, а значит, для внедрения самых современных и безопасных условий труда. Так, в 2017 году в замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования угольный холдинг инвестировал 4 млрд рублей.
Чувство гордости у руководителя отраслевого холдинга вызывает и то, что компания смогла подняться на 5 место, преодолев за год сразу 20 позиций, в рейтинге экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний Всемирного фонда дикой природы (WWF). В области экологической безопасности в компании разработана, утверждена Советом директоров и уже реализуется масштабная пятилетняя программа по строительству и модернизации очистных сооружений на предприятиях Холдинга. И все это не казенные показатели, а осознание собственной корпоративной ответственности за безопасность и экологию, и оценки работы холдинга по существу дела.
Сто лет вместе
В этом году столица Кузбасса - Кемерово отмечает столетие. Ровно столько лет назад город был образован из нескольких поселков угольщиков, а 75 лет назад дорос до статуса столицы одного из самых индустриально развитых регионов России. Это один из городов, куда во время войны были перевезены десятки предприятий, которые с колес начинали выпускать необходимую для фронта продукцию. Большая индустрия прочно обосновалась на сибирской земле, годы перестройки проредили количество промышленных предприятий, но сильнейшие выжили и окрепли.
В этом, помимо всего прочего, кемеровчане отдают должное губернатору Аману ТУЛЕЕВУ. Ему удалось вернуть в регион политическую и экономическую стабильность. Обратила внимание, что в городе часто натыкаешься глазами на эту фамилию. Вот ангел-хранитель города, вознесшийся на высоком постаменте на главной площади - он создан, как написано, на деньги семьи Тулеева и его друзей. Или памятник шахтерам на Красной горке работы Эрнста НЕИЗВЕСТНОГО - подарок Аману Гумировичу и городу. Как говорят, у знаменитого скульптора была единственная просьба, позволить ему самому выбрать место для величественного и сурового героя здешних мест - шахтера. Кстати, в прошлом году к юбилею отрасли в Кемерово появился еще один памятник шахтерам, их лампочки теперь горят на одной из городских площадей круглосуточно, как круглосуточно и идет добыча угля на десятках предприятий региона.
Город смог сохранить исторический центр, и за этой внешней гармонией видно, как здесь чтут традиции и формируют новые. Многоотраслевой холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС), в структуру которого входит «СДС- Уголь», в этом, пожалуй, самый активный участник. Мне не удалось познакомиться с его основным акционером - Михаилом Юрьевичем ФЕДЯЕВЫМ, но много хорошего о нем я услышала от самих горожан. На берегу реки Томь разрастается живописный новый микрорайон - «Кемерово-Сити», который занял второе место на всероссийском градостроительном конкурсе Минстроя РФ. Он стал одним из лучших реализованных проектов развития застроенной территории в России. Именно здесь базируется бэк-офис холдинговой компании «СДС-Уголь». Жизнерадостная мозаика новых домов свидетельствует - в городе формируется новая комфортная среда для его жителей. Этот и другие современные жилые комплексы строит холдинг «Сибирский Деловой Союз» для своих сотрудников и всех горожан, которые хотят жить и работать в Кемерове.
В городе множество спортивных сооружений, среди которых есть спортивно-развлекательный комплекс «Арена», построенный «СДС». Здесь проходят профессиональные спортивные турниры международного уровня с трансляцией на несколько стран. СРК «Арена» - домашняя площадка волейбольного клуба «Кузбасс», достойно выступающего в суперлиге. Команду со дня основания спонсирует «СДС». Кроме того, есть еще построенные компанией универсальный спортивный комплекс «Лазурный» с бассейном олимпийского стандарта и теннисными кортами, крупнейшая за Уралом дроп-зона «Аэродром Танай», которая примет в 2020 году Мондиаль по парашютному спорту. Рядом с ней возведен «Санаторий Танай» со здравницей и горнолыжным комплексом. Это все - не только возможность для Кузбасса воспитывать чемпионов, но и возможность для сотрудников поддерживать здоровье.
Хотя социальная политика «СДС» рассчитана не только на бодрость духа и тела работников. В отношении кадров в холдинге действует многоуровневая система поддержки. Компания предоставляет различные льготы молодым и перспективным специалистам: от стоимости за квадратный метр ниже рыночной и компенсации ипотечных процентов до оплаты посещения детских садов. Так, в марте этого года по предложению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, инициативе депутата Госдумы П. М. ФЕДЯЕВА и президента Холдинговой компании «СДС» М. Ю. Федяева разработана корпоративная программа поддержки многодетных семей. Согласно ей, для многодетных родителей будет проведена индексация к заработной плате от 10 до 50 %. Для тех родителей, которые воспитывают более 3 детей, а в компании есть семьи, где есть более 10 детей, будет проведена индивидуальная индексация.
На Прокопьевском угольном разрезе работает Яков Емельянович ГЕЦ, помощник машиниста экскаватора, в семье которого воспитывается 12 детей, старшему из которых 20 лет, а младшему 4 года. Сейчас у Якова Емельяновича средняя заработная плата составляет 48,4 тыс. рублей. Индексация на 50% позволит поднять ее до 73 тыс. рублей, а это хорошая помощь семье.
Сотрудники обучаются за счет компании, получают корпоративные награды, премии и ценные подарки. Так, в минувший День шахтера 10 лучших работников угольных предприятий «СДС» получили за успехи в труде автомобили.
Заботится компания и о своих пенсионерах, а их под крылом холдинга сейчас более 17 тысяч человек. Выплаты, адресная помощь, организация досуга, чествование юбиляров, участников войны и другие меры поддержки позволяют пожилым людям чувствовать себя окруженными вниманием и, главное, нужными компании.
Это важно, поскольку сибирские регионы, так же как и наши дальневосточные, страдают кадровой «недостаточностью». Молодежи оттуда до столиц-миллионников ехать еще ближе ...
Но немало здесь и тех, кто сам уезжать не собирается и других старается влюбить в свой город. Художник Сергей КУКУШКИН каждый день выходит на городские улицы и, как он говорит, артифицирует дома: рисует зацепивший его внимание городской уголок и сопровождает рисунок стихами, которые рождаются тут же из случайно подслушанной у прохожих фразы, из необыкновенно легшего света, из ощущения радостного или тревожного…Но всегда с любовью к своему городу.
P.S
Вообще именно уголь в последнее время стал для дальневосточников большим благом, обеспечив мощную грузовую базу для портов, а значит - налоги и работу. И злом - портовые города задыхаются от угольной пыли, «черным золотом» завалены причальные сооружения даже в самом центре Находки и Владивостока, Ванино, Посьета и так далее. Минимизировать последствия угольного ажиотажа могут современные технологии, строительство новых портов за пределами городов. В мире именно так и поступают, организуя закрытую погрузку. В этом деле много чего уже придумано не нами. Главное - захотеть.
Лариса Ларина.
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