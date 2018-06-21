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30 Сентября 2015, 11:21 | Компании

Уникальные материалы KSB для создания надежного оборудования

Концерн KSB предлагает комплексные решения от разработки материалов до анализа системы и определения мер по повышению ее энергоэффективности и рентабельности. Высокая технологичность оборудования KSB и правильный подбор материалов для его изготовления позволяют найти оптимальные решения узкоспециализированных задач.

На протяжении 140 лет концерн KSB (Германия) является поставщиком насосов и трубопроводной арматуры для промышленности, энергетики, инженерных систем зданий и сооружений и объектов ВКХ. Высокая технологичность оборудования и правильный подбор материалов для его изготовления позволяют найти оптимальные решения узкоспециализированных задач. История сотрудничества советских предприятий с концерном KSB корнями своими уходит в 30-е годы ХХ века и начинается на заре строительства первых химических, нефтехимических предприятий и энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). В настоящее время среди заказчиков KSB успешные российские химические и нефтегазоперерабатывающие компании, такие как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Газпром нефть», АО «МХК «ЕвроХим» и др.

Большая часть деталей насосных агрегатов и арматуры KSB производится и тестируется на собственных литейных производствах концерна в 8 странах мира.

Компанией разработана и запатентована группа инновационных материалов серии NORI®, обладающих высокой степенью устойчивости к коррозии и износу. Насосы и клапаны, изготовленные из данных материалов, имеют высокие производственные показатели даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Насосы серии CPK, CPKN и насосы новейшего поколения MegaCPK - стандартные химические насосы, которые применяются для перекачивания агрессивных органических и неорганических жидкостей в достаточно широком спектре областей. В конструкции насосов применен модульный принцип, благодаря которому замена деталей и узлов агрегатов осуществляется без демонтажа трубопроводов. Подобрать комплектацию можно с учетом условий эксплуатации и характеристик перекачиваемой среды, от которых также непосредственно зависит выбор материального исполнения (серый чугун, стальное литье, нержавеющая сталь, дуплексная нержавеющая сталь (Noridur) и другие сплавы KSB). В стандарт подготовки каждого насоса входит и подрезка рабочего колеса под рабочую точку, что дает до 10% дополнительной экономии электроэнергии при эксплуатации. Возможна комплектация любым типом привода, а также дополнительное оснащение системой частотного регулирования PumpDrive, потребляемая мощность агрегата в этом случае непрерывно изменяется в зависимости от фактической потребности. Применение системы PumpDrive позволяет снизить расход электроэнергии на 60% и продлевает срок службы оборудования. А благодаря интеллектуальному прибору контроля параметров PumpMeter можно вести мониторинг эффективности агрегата в системе и получить рекомендации о способах ее оптимизации.

Например, в 2009 году для ОАО «ТАНЕКО» были поставлены насосные агрегаты серии CPKN из материала Noridur для перекачивания горячей воды после электродегидраторов. Согласно отзыву службы эксплуатации ОАО «ТАНЕКО», насосы находятся в работе, контролируемые параметры значений температуры и вибрации подшипниковых узлов соответствуют паспортным данным и удовлетворяют требованиям ИСО 10816-3-2002.

Для фильтрационной установки на ООО «Нарьянмарнефтегаз» в 2009 году были поставлены насосы CPKN из материала Noridur для перекачивания пластовой воды Южно-Хыльчуюского месторождения. Насосное оборудование из стандартных сплавов не могло справиться с поставленными задачами ввиду повышенного износа и коррозии его деталей под воздействием хлоридно-кальциевой воды с высоким содержанием анионов хлора и растворенного сероводорода, а также взвешенных частиц - 30-150 мг/л. Решить данную проблему помогли насосы CPKN из дуплексной нержавеющей стали (Noridur), обладающей крайне высокой степенью износо- и коррозионностойкости.

В настоящее время концерн KSB является одним из крупнейших мировых поставщиков комплексных решений. Насосы, трубопроводная арматура, приводные системы и приборы автоматического управления, а также профессиональная техническая и сервисная поддержка в течение всего жизненного цикла оборудования - это высочайшее качество, идеальная сочетаемость элементов в системе, максимальная экономия электроэнергии и безупречная эксплуатация.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru

ООО «КСБ», 123022, Москва, Россия, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15 Тел. +7 495 980 11 76 info@ksb.ru

 

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2015 год. 

Теги: Газпром  Роснефть  ksb 


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