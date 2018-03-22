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28 Марта 2018, 09:28 | Компании

АНКОР и Randstad представят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности бренда работодателя

5 апреля пройдет V церемония вручения премии Randstad Award в России

5 апреля в Малом театре кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad в рамках V церемонии вручения премии Randstad Award в России огласят результаты крупнейшего в мире независимого исследования привлекательности бренда работодателя.

Компания ТNS Global проводит исследование по заказу Randstad, в рамках которого респонденты по всему миру отвечают на вопросы, связанные с их отношением к трудоустройству. В результате становится известным, какой график работы предпочитают опрошенные, что может подтолкнуть их к смене работы или переходу в другой сектор и, конечно, в каких национальных или международных компаниях они мечтают работать.

Россия присоединилась к проекту Randstad пять лет назад. В этом году будет представлен юбилейный отчет по нашей стране. Вместе с Чехией, Грецией, ОАЭ, ставшими участницами исследования в 2018 году, исследование Randstad охватило 30 стран мира.

Свыше 9 400 опрошенных россиян – представителей работающего и неработающего населения в возрасте от 18 до 65 лет – составили репрезентативную выборку по полу, возрасту, образованию, региону проживания.

За годы, на протяжении которых исследование Randstad проходило в России, мы узнали много нового о тенденциях развития рынка труда и предпочтениях сотрудников. В 2014 году опрошенные говорили о том, что готовы тратить на дорогу от дома до работы больше времени. В 2016 году россиян, желающих работать исключительно удаленно, было значительно меньше, чем приверженцев стандартного графика. В 2017 году большинство респондентов заявили о готовности к переквалификации и положительно оценили автоматизацию.

В этом году к ставшему традиционным вопросу – что привлекает кандидатов в ценностном предложении работодателя – добавились вопросы о каналах, которые используют соискатели при поиске работы, факторах, побуждающих оставаться в компании, а также о том, как соискатели повышают свои шансы на трудоустройство.

Социальные сети или личные контакты: как ищут, а главное, находят работу россияне? Какие критерии привлекательности бренда работодателя вошли в топ-3? Наблюдается ли разрыв в восприятии факторов, влияющих на выбор места работы, со стороны соискателя и работодателя? На эти и многие другие вопросы будут даны ответы на церемонии Randstad Award-2018.

В ходе V торжественной церемонии вручения премии Randstad Award будут также названы имена самых привлекательных работодателей России, выбранных респондентами среди 300 крупнейших по численности персонала компаний. Исследование охватило более 20 индустрий 

рынка, среди которых агропромышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс, лесная промышленность, здравоохранение, машиностроение, строительство и недвижимость, металлургия, розничная торговля, индустрия гостеприимства и другие. Все охваченные исследованием индустрии вносят весомый вклад в российскую экономику, и именно в них сосредоточены самые крупные работодатели страны.

Церемонию посетят ключевые представители бизнес-сообщества. На сцену Малого театра за статуэтками Randstad Award, созданными одним из ведущих мировых дизайнеров Марселем Вандерсом, поднимутся представители крупнейших российских и международных компаний.

Почетным гостем станет Крис Хойтинк, член Совета директоров компании Randstad.

Подробная информация об исследовании и победителях прошлых лет представлена на сайте Randstad Award.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: randstad award  бренд  АНКОР 


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