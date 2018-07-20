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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Октября 2011, 20:54 | Компании
Амурский судостроительный завод может получить 9,8 млрд руб. на оздоровление
В проекте федерального бюджета на 2012-2014 годы предусматривается внесение федеральных средств в уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) – 9,8 млрд рублей – на оздоровление ОАО «Амурский судостроительный завод» (АМЗ).
В уставный капитал ОСК могут быть внесены в 2012 году 3,2 млрд рублей, в 2013 году – 3,2 млрд и в 2014 году 3,4 млрд рублей.
ОСК является крупнейшей судостроительной и судоремонтной компанией в России, на ее базе консолидировано около 70% отечественного судостроительного комплекса, в том числе крупнейшие судостроительные активы: ОАО ПСЗ «Янтарь» (Калининград), ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), ОАО «ПО «Севмаш» (Северодвинск), ОАО «ДВЗ «Звезда» (Владивосток), осуществляются такие международные проекты, как строительство верфи «Звезда-ДСМЕ» в рамках СП с Daewoo Shipbuilding & Marine Engeneering (Республика Корея), строительство верфи «Восток-Раффлз» в рамках СП с Yantai Ruffles (Сингапур).
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