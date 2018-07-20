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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 25 Августа, 03:08 |
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Южанов возглавил совет директоров Polyus Gold
Предыдущий председатель Роберт Бакэн покинул пост в середине этого апреля, после того как возглавил американскую золотодобывающую Allied Nevada Gold, сообщает «Прайм». Никто из оставшихся независимых директоров на роль председателя не подошел из-за недостатка опыта работы в крупных профильных компаниях.
Кроме того, Эдвард Даулинг (Edward Dowling) назначен неисполнительным директором в комитет по здравоохранению, экологии и социальной политике, а также в комитет по рискам.
Polyus Gold International Ltd (о. Джерси) - крупнейший производитель золота в России, входит в число ведущих мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Образован в результате обратного поглощения ОАО «Полюс Золото» компанией KazakhGold Group Ltd.
По итогам 2012 года Polyus Gold увеличил производство золота на 12,3% по сравнению с 2011 годом - до 1,678 миллиона унций (52,2 тонны), в 2013 году планирует произвести 1,59-1,68 миллиона унций (49,5-52,4 тонны) золота.
Основной акционер компании - «Нафта Москва» Сулеймана Керимова (40,2%), еще 19,8% принадлежит структурам бизнесмена Гавриила Юшваева, 18,5% - Амирхану Мори, брату Зелимхана Муцоева.
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