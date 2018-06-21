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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:39 |
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IPO "АЛРОСА" принесло компании 41,3 млрд рублей
Росимущество и минимущество Якутии продали по 515,547 млн акций (по 7%), компания Wargan Holdings Limited (кипрский офшор под контролем «АЛРОСА») – 2% квазиказначейских акций.
«Исходя из установленной цены, рыночная капитализация «АЛРОСА» составляет 257,7 млрд руб.», – сообщает «АЛРОСА».
Торги акциями компании на Московской бирже стартовали 14 октября и закончились 25 октября по средней цене 35 руб. за штуку. По итогам IPO крупнейшими акционерами «АЛРОСА» остались Росимущество (доля сократилась с 50,92% до 43,9%) и минимущество Якутии (доля сократилась с 32% до 25% плюс одна акция). Free float «АЛРОСА» увеличился с 9% до 23%. Заявки на покупку 16% акций «АЛРОСА» подала семьдесят одна компания.
«Мы очень довольны большим интересом, который проявили международные и российские инвесторы к нашему предложению. Эта сделка – важный стратегический шаг для «АЛРОСА», – заявил глава компании Федор АНДРЕЕВ.
Goldman Sachs, J. P. Morgan Securities, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал» выступили координаторами и совместными букраннерами IPO, Renaissance Capital – совместным букраннером. Для поддержания цены акций «ВТБ Капитал» назначен стабилизационным менеджером, который может обеспечить приобретение до 10% от общего количества предлагаемых акций.
«АЛРОСА», минимущество Якутии и Wargan Holdings согласились не продавать акции в течение 180 дней, за некоторыми исключениями. По распоряжению правительства, решение о дополнительной продаже акций, оставшихся в федеральной собственности после IPO, могут принять не ранее 180 дней начиная с 26 октября.
Федеральный бюджет получит порядка 18 млрд руб. от продажи пакета акций «АЛРОСА». «По оценкам экспертов, в результате продажи пакета акций федеральный бюджет получит порядка 18 млрд руб.
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