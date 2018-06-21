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21 Января 2013, 21:07 | Компании
Производство вертолетов Ка-52 больше не будет зависеть от импорта
Вертолетные двигатели ВК-2500, выпускаемые в Санкт-Петербурге, будут полностью состоять из российских деталей, что позволит уйти от полной зависимости и даже частичной зависимости от иностранных комплектаторов. Об этом сказал на совещании у премьер-министра РФ вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«По сути дела, это позволит нам уже в 2013-м произвести 50 таких двигателей. Они необходимы для вертолетов двух типов – для Ка-52, так называемого «Аллигатора», и Ми-28 – это «Ночной охотник». Это две современные машины. В целом мы планируем, что с 2015 года «Климов» будет выпускать от 400 двигателей ВК-2500, то есть, по сути дела, мы сможем оборудовать 200 вертолетов с учетом как раз и запасных двигателей», – сказал Дмитрий Рогозин.
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