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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:43 |
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Возобновляемая энергетика снизит стоимость генерации
Соглашение предусматривает подготовку расчета основных технико-экономических показателей объекта инвестиций, оценку возможности строительства ВДК с выбором оптимальной площадки строительства, исходя из географических, инфраструктурных и транспортных показателей изолированных территорий. Реализация соглашения позволит повысить надежность энергоснабжения в Дальневосточном регионе, снизить потребление дизельного топлива и, как следствие, выбросы парниковых газов.
«Стоимость энергии в некоторых регионах Дальнего Востока достигает 50 рублей за кВт-ч, - сказал руководитель программы IFC по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России Патрик ВИЛЛЕМС. - Развитие возобновляемой энергетики представляет собой реальную экономически эффективную альтернативу, которая позволит снизить стоимость генерации и стабилизирует энергоснабжение в регионе».
Сотрудничество с ОАО «Передвижная энергетика» станет еще одним важным элементом программы IFC по развитию проектов в области снижения воздействия на климат в Европе и Центральной Азии. В 2012 финансовом году IFC инвестировала $436 млн в 22 проекта по развитию возобновляемой энергетики, повышению энерго- и ресурсоэффективности и управлению водными ресурсами в регионе. IFC также реализует 37 консультационных проектов, направленных на стимулирование инвестиций в этот сектор через создание благоприятной регуляторной среды и развитие компаний частного сектора. IFC также предпринимает активные шаги по достижению углеродно-нейтрального статуса своих офисов в регионе.
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