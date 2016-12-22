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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Декабря, 03:53 |
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Максим КОСТИН, руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю: Актуален акцент на региональный бизнес
Большинство предприятий-участников рейтинга заняты в реальном секторе экономики и обеспечивают значительную долю инвестиций в Приморском крае.
Стоит отметить успехи традиционного и важного для экономики Приморского края рыбопромышленного комплекса. Несмотря на сложности, возникшие для отрасли после вступления в ВТО, ряд компаний улучшили свои позиции, например ЗАО «Южморрыбфлот», ОАО «Преображенская база тралового флота», ЗАО «Примрыбснаб», ОАО «Находкинская БАМР».
Учитывая текущую политическую и экономическую конъюнктуру, особенно актуальным для страны в целом и для Дальнего Востока в частности является акцент на собственные производства. Это важно для стабильности региона, кроме того, позволит показать его мощь и потенциал, еще раз подтвердить, что приморцы умеют работать на самых сложных направлениях. А наша задача как банка - предоставлять компаниями региона инструменты, которые позволят добиться еще больших успехов в бизнесе.
Также становится все более актуальным рынок Азии, который открывает широкие возможности для дальнейшего развития и дает дополнительные ресурсы для расширения сотрудничества с такими странами, как Япония, Корея, Сингапур, Малайзия. Подобные контакты обещают быть продуктивными. Группа ВТБ с оптимизмом смотрит на рынок Азии: несколько лет успешно работает наш филиал в Шанхае, развиваются расчеты в национальных валютах, актуализировано финансирование со стороны китайских банков.
Всем приморским участникам рейтинга желаю дальнейших успехов в бизнесе, укрепления позиций на рынке в этот непростой для экономики год.
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