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Генеральный директор и учредитель ООО "СДМ" Михаил Филиппов: И наша работа делает Хабаровский край успешным
Генеральный директор и учредитель ООО «СДМ» Михаил ФИЛИППОВ в 1985 году окончил институт по специальности «инженер-механик» и поступил на работу в «Дальспецстрой». К 2000 году, в котором им была организована компания по поставкам строительной и дорожной техники, он отлично понимал потребности своих потенциальных заказчиков.
- Михаил Николаевич, как развивалось ваше предприятие?
- Изучив рынок предложения техники в разных странах, выбрали производителей из Японии, продукция которых отличается качеством, высокой надежностью и производительностью. Начали с поставок техники, бывшей в эксплуатации. Нашли неиспользовавшееся японское оборудование в странах СНГ, полученное еще в СССР и не работавшее в отсутствие фронта работ, а на Дальнем Востоке начиналось восстановление отраслей строительства, горнодобычи, которым были нужны эти машины. Затем вышли на японский рынок профессионального оборудования. Вскоре потребовалось не только продавать, но оказывать техническую поддержку и сопровождение.
Потом у наших покупателей возникла потребность в новой технике, и компания СДМ вышла непосредственно на производителей в Японии. На протяжении 2 лет мы работали над привлечением на дальневосточный рынок компании NIKKO - ведущего производителя бетонных и асфальтовых заводов. Японские партнеры изучили специфику российского Дальнего Востока и разработали специальную модель, которую мы начали поставлять своим покупателям с 2007 года. Это надежные, экономичные и экологичные заводы, выпускающие продукцию самого высокого качества, соответствующую всем требованиям строительства, которые в последнее время и в России стремятся к мировым стандартам. Уже продано более 17 заводов, все они работают в заявленных параметрах, покупатели не высказывают в адрес их производителей ничего, кроме благодарности: за счет экономичности и надежности эти заводы, изначально имеющие цену несколько выше ряда других предложений, уже через год эксплуатации дают больше выгоды, чем самые дешевые конкурирующие образцы. В 2008 году наша компания получила дилерские права по продаже и сервису индустриальных грузовиков ISUZU. С 2009 года мы стали официальными сервисными дилерами KOMATSU, имеющими право реализации техники и запасных частей. С 2010 года заработал дилерский договор с KATO, предлагающей краны и буровые установки. Дополняет линейку непересекающихся брендов NAKAYAMA, предоставляющая возможность поставок дробильно-сортировочного оборудования.
- Вы упомянули об экономической эффективности асфальтобетонных заводов. С другой техникой дело обстоит иначе?
- Все сказанное относится и к другой предлагаемой СДМ японской технике. Начальная цена оборудования может быть выше предложений других производителей. Но за счет качества, надежности, экономичности и других эксплуатационных характеристик приобретение очень быстро оправдывается, делая его более выгодным, чем покупка дешевых образцов. Продукция представленных японских брендов требует меньше затрат на ремонт и топливообеспечение, имеет больший эксплуатационный ресурс. Самое главное - у нашей техники значительно меньше простоев. А несколько дней простоя могут принести ущерб, значительно превышающий стоимость самого оборудования.
Ни один покупатель, приобретающий у нас оборудование, не отказался от используемых брендов. Напротив, все продолжают наращивать парк японской техники. Ярким примером может служить ЗАО «Асфальт», с которым мы сотрудничаем на протяжении 12 лет. Это предприятие в свое время купило у нас свой первый «бэушный» бульдозер. А на сегодняшний день «Асфальт» - флагман дорожного строительства не только на Дальнем Востоке, но и в России в целом. Это крупнейшая строительно-дорожная компания, обеспечивающая наилучшее качество работ. И около 80% ее оборудования - поставки нашего предприятия.
- Что нужно, чтобы стать официальным представителем известнейших японских брендов? Как выглядит география вашего дилерства?
- Нужно было доказывать свой профессионализм, свою состоятельность, и главное - завоевывать доверие. Японские компании очень настороженно реагируют на новые предложения о сотрудничестве и предпочитают перепроверить партнера, чтобы не понести от сотрудничества с ним репутационных потерь.
В том, что мы сумели убедить владельцев ведущих брендов в своей состоятельности, а затем доказали производителям правильность их выбора, став настоящими партнерами, - заслуга нашего коллектива, являющегося предметом отдельной гордости. Начинавшийся практически с 3-х человек - меня и ближайших соратников: Владимира ФИЛИМОНЧИКОВА, Геннадия ИЛЮХИНА, - сегодня он насчитывает около 150 высококлассных профессионалов. Надо сказать, что нам не просто доверяют представлять производителя. Заключение соглашения означает высокий уровень технической и информационной поддержки, постоянное обучение наших сотрудников.
География дилерства зависит от бренда. KOMATSU представляем на дальневосточной территории, ISUZU - во всей России в сегменте индустриальных грузовиков и в Дальневосточном регионе в сегменте микрогрузовиков. Продукцию NIKKO и NAKAYAMA можем представлять не только в России, но и в странах СНГ. Например, уже идут переговоры о продаже асфальтовых и бетонных заводов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, на Урале.
Всего у СДМ около 1 тыс. клиентов по всей территории РФ. Для нас каждый из них - самый любимый. Я все время говорю своим сотрудникам, что зарплату им платит покупатель и отношение к нему должно быть соответствующим. Ему с нами должно быть всегда легко и комфортно.
- Насколько важно быть не просто посредником в торговых сделках, а иметь собственную базу для экспозиции продукции, технического сопровождения, гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования?
- Без организации сервисных служб и формирования высококачественных услуг технической поддержки в нашей отрасли невозможно создавать эффективно действующие торговые предприятия, пользующиеся доверием поставщиков и покупателей.
На сегодняшний день мы имеем производственную базу размером более 5 тыс. м кв., которая выполняет все виды технических работ, вплоть до капитального ремонта, осуществляемого на оборудовании производителя техники. Стоит отметить, что сервис СДМ открыт для всех пользователей представленных у нас японских брендов, вне зависимости от места покупки оборудования. Мы также держим большие складские помещения - более 6 тыс. м куб. - для хранения запасных частей и расходных материалов. Имеем в наличии готовую к немедленной продаже технику - более 70 единиц транспортных средств. При этом вся наша техника - новая и бывшая в эксплуатации - имеет гарантии.
- Логика развития компании сама собой рождает вопрос: а не будет ли следующим этапом сборочное производство?
- Такие намерения у нас уже есть. С ISUZU обсуждается проект производства в Хабаровске кузовов и надстроек, устанавливаемых на сделанные в Японии шасси. Японский производитель обещает передать нам необходимые технологии и оборудование, мы готовим площадку для размещения производства. Выход на новый этап сотрудничества даст нам расширение ассортимента, приведет к снижению стоимости техники.
Учитывая, что японские бренды очень качественные, но недешевые, перед нами стоит задача оптимизации ценообразования, что позволит сделать японское оборудование доступным более широкому кругу компаний. Чем больше предприятий владеет лучшими образцами оборудования, тем выше качество жизни у людей, пользующихся дорогами и объектами строительства, больше отдача от проектов в горнодобывающей отрасли и других сферах применения поставляемой нами техники, устойчивей социально-экономическое развитие региона. Приятно осознавать, что и наша работа делает Хабаровский край успешным.
Адрес: 680015, г. Хабаровск,
ул. Суворова, 84, тел. (4212) 590622, www.rbmc.ru
Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
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