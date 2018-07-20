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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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09 Апреля 2012, 15:56 | Финансы
АТБ повышает рейтинг
Азиатско-Тихоокеанский Банк занял 15-е место в таблице известного журнала «Банковское обозрение» Топ-30 банков по приросту портфеля физлицам в 2011 году среди Топ-100 розничных банков (среди которых АТБ занимает 29-е место).
Объем кредитов физическим лицам за 2011 год составил 26 441 142 тыс. рублей, изменение в сравнении с 2010 годом составило 102% (объем кредитов физлицам на 01.01.2011 составил 13 069 968 тысяч рублей).
«Дальневосточный капитал».
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