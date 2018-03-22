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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банк "Восточный" вышел на прибыль
«Итоги 2017 года демонстрируют, что банк «Восточный» стал стабильно прибыльным. Банк зафиксировал двукратное снижение стоимости риска по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день банк «Восточный» с большим запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала, работающий кредитный портфель банка устойчиво растет», - подчеркнул председатель правления Дмитрий ЛЕВИН.
- Восстановление и рост рынка розничного кредитования оказали положительное влияние на финансовый результат банка. Прибыль по итогам 2017 года по РСБУ составила 1,3 млрд рублей, а по МСФО мы ожидаем прибыль в размере около 5 млрд рублей. Мы, как акционеры, верим в дальнейший рост рынка розничного кредитования и приняли решение о докапитализации банка «Восточный» на сумму в размере еще 5 млрд рублей, чтобы укрепить позиции банка на рынке и обеспечить его амбициозные планы, - комментирует итоги член совета директоров банка Майкл Джон КАЛВИ.
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО КБ «Восточный» в конце февраля приняло решение об увеличении уставного капитала банка «Восточный» на 5 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. Количество эмитируемых акций составит 500 млрд штук номиналом 0,01 руб. Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год.
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