Сбербанк предоставит региональному правительству кредиты на 3,1 млрд рублей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 20 Ноября, 20:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
17.11 |
Дороги на месте не стоят
16.11 |
Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Амурской области в хранении агрохимикатов
16.11 |
Резидент ТОР в Якутии планирует увеличить площадь теплиц в десять раз
16.11 |
До конца 2018 года на Дальнем Востоке будут созданы три туристско-рекреационных кластера
16.11 |
Фестиваль "Вместе медиа. Дальний Восток" готовится к открытию во Владивостоке
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:30
Металлург уступил Приморье капитану Новый глава края получил от полпреда ТРУТНЕВА мастерок для достройки "Хаяттов"
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
20 Ноября 2017, 12:53 | Финансы

Сбербанк предоставит региональному правительству кредиты на 3,1 млрд рублей

Министерство финансов Амурской области привлечет в Сбербанке 3,1 млрд рублей кредитных средств до 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.

Как следует из аукционной документации, участниками торгов по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд 107,7 млн рублей стали ВТБ, который снизил начальную цену лота (206 млн 896,9 тыс. рублей) до 202 млн 28,74 тыс. рублей, и Сбербанк, признанный победителем с предложением 200 млн 994,25 тыс. рублей.

Приамурье планирует использовать кредитные средства с 20 октября по 19 ноября текущего года и погасить долг не позднее 31 декабря 2019 года.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: Сбербанк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика