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20 Ноября 2017, 12:53 | Финансы
Сбербанк предоставит региональному правительству кредиты на 3,1 млрд рублей
Министерство финансов Амурской области привлечет в Сбербанке 3,1 млрд рублей кредитных средств до 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.
Как следует из аукционной документации, участниками торгов по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд 107,7 млн рублей стали ВТБ, который снизил начальную цену лота (206 млн 896,9 тыс. рублей) до 202 млн 28,74 тыс. рублей, и Сбербанк, признанный победителем с предложением 200 млн 994,25 тыс. рублей.
Приамурье планирует использовать кредитные средства с 20 октября по 19 ноября текущего года и погасить долг не позднее 31 декабря 2019 года.
Теги: Сбербанк
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