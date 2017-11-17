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17 Ноября 2017, 16:30 | Финансы

"Сумма" не хочет уходить из FESCO

Сделка по продаже доли в транспортной группе FESCO (создана на базе "Дальневосточного морского пароходства") арабскому портовому оператору DP World, партнером которого в РФ выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), может быть закрыта уже в текущем году.

Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на заявление владельца группы «Сумма» (контролирует FESCO) Зиявудина МАГОМЕДОВА.

«Если сильно постараться, может (завершиться до конца года сделка. - Прим. «ДК»), потому что это зависит в том числе от регулирующих органов. Там достаточный пакет, на уровне 35-40%. Речь идет не о нашем пакете, то есть частично там в том числе и наш пакет, но мы как группа «Сумма» останемся контрольным акционером», - сказал г-н Магомедов.

На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций головной компании FESCO ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что приобретение доли в FESCO иностранным инвестором может потребовать предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Отметим, что ПАО «ДВМП» испытывает проблемы с обслуживанием долга с мая 2016 года. Тогда группа допустила дефолт по бумагам серии БО-02. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении, - БО-01 и БО-02) появилось право требовать их досрочного погашения. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг тогда дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения.

Досье «Дальневосточного капитала»: Транспортная группа FESCO владеет портовыми, железнодорожными и логистическими активами, позволяющими обеспечивать доставку грузов «от двери до двери». Группе принадлежит контрольный пакет акций ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций ж/д оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении - порядка 36 тыс. контейнеров, в парке - 3,5 тыс. фитинговых платформ. Также FESCO владеет 25,1% акций ПАО «Трансконтейнер». Флот группы состоит из 20 судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

По облигациям серии БО-01 ДВМП в январе 2017 года компании удалось договориться с держателями о реструктуризации. В апреле компания предложила владельцам БО-01 новую схему реструктуризации, владельцы облигаций БО-01 согласились на очередной перенос выплат. По серии БО-02 компании удалось договориться о реструктуризации лишь с отдельными миноритариями. В марте ДВМП досрочно погасило бумаги на 284 тыс. рублей. При этом один из держателей бондов БО-02 - УК «Капиталъ» 28 февраля подал иск о… банкротстве ДВМП.

В настоящее время FESCO предлагает держателям бумаг согласиться на так называемую третью новацию, в рамках которой выплаты по бумагам за 5-й купон переносятся с 27 октября 2017 года на 27 февраля 2018 года. Кроме того, на срок до 27 февраля предлагается перенести и выплаты по двум ранее заключенным с держателями бумаг новациям в рамках предыдущих реструктуризаций долга.

FESCO в настоящий момент планирует привлечь в банке ВТБ до $750 млн, при этом до $715 млн из этой суммы может быть направлено на выкуп и погашение евробондов и рублевых облигаций. Группе может быть открыта кредитная линия на общую сумму до $750 млн, эти средства могут быть предоставлены тремя траншами. Заемщиком по кредиту может выступить ПАО «ВМТП», гарантом и залогодателем - ДВМП.

В качестве залога по кредиту ВТБ могут быть переданы 100% в компаниях ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», ООО «Дальрефтранс», ООО «ТГ Логистика», АО «Транспортная компания» и ООО «Национальная контейнерная компания». Кроме того, в залог могут быть переданы 91,196% ООО «Фирма «Трансгарант», 50% ООО «М-Порт», а также движимое и недвижимое имущество ДВМП. Совокупная стоимость залога не должна превышать 62,3 млрд рублей.

На период действия кредитного соглашения на компании группы FESCO будет распространяться ряд ограничений, в частности, максимальный долг группы будет ограничен размером кредитной линии и не должен будет превышать $750 млн. Также группа должна будет получать предварительное согласие банка на совершение «отдельных видов сделок и корпоративных действий», говорится в материалах к внеочередному собранию ДВМП, назначенному на 27 октября.

Тем временем стало известно, что акционеры ПАО «ДВМП» на внеочередном собрании 25 декабря изберут новый состав совета директоров. В настоящее время в совет директоров пароходства входят 9 человек, в том числе три представителя группы «Сумма» - председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов, гендиректор Лейла МАММЕДЗАДЕ и директор по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ. 

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: fesco  Сумма 


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