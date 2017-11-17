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"Сумма" не хочет уходить из FESCO
Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на заявление владельца группы «Сумма» (контролирует FESCO) Зиявудина МАГОМЕДОВА.
«Если сильно постараться, может (завершиться до конца года сделка. - Прим. «ДК»), потому что это зависит в том числе от регулирующих органов. Там достаточный пакет, на уровне 35-40%. Речь идет не о нашем пакете, то есть частично там в том числе и наш пакет, но мы как группа «Сумма» останемся контрольным акционером», - сказал г-н Магомедов.
На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций головной компании FESCO ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что приобретение доли в FESCO иностранным инвестором может потребовать предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Отметим, что ПАО «ДВМП» испытывает проблемы с обслуживанием долга с мая 2016 года. Тогда группа допустила дефолт по бумагам серии БО-02. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении, - БО-01 и БО-02) появилось право требовать их досрочного погашения. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг тогда дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения.
Досье «Дальневосточного капитала»: Транспортная группа FESCO владеет портовыми, железнодорожными и логистическими активами, позволяющими обеспечивать доставку грузов «от двери до двери». Группе принадлежит контрольный пакет акций ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций ж/д оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении - порядка 36 тыс. контейнеров, в парке - 3,5 тыс. фитинговых платформ. Также FESCO владеет 25,1% акций ПАО «Трансконтейнер». Флот группы состоит из 20 судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.
По облигациям серии БО-01 ДВМП в январе 2017 года компании удалось договориться с держателями о реструктуризации. В апреле компания предложила владельцам БО-01 новую схему реструктуризации, владельцы облигаций БО-01 согласились на очередной перенос выплат. По серии БО-02 компании удалось договориться о реструктуризации лишь с отдельными миноритариями. В марте ДВМП досрочно погасило бумаги на 284 тыс. рублей. При этом один из держателей бондов БО-02 - УК «Капиталъ» 28 февраля подал иск о… банкротстве ДВМП.
В настоящее время FESCO предлагает держателям бумаг согласиться на так называемую третью новацию, в рамках которой выплаты по бумагам за 5-й купон переносятся с 27 октября 2017 года на 27 февраля 2018 года. Кроме того, на срок до 27 февраля предлагается перенести и выплаты по двум ранее заключенным с держателями бумаг новациям в рамках предыдущих реструктуризаций долга.
FESCO в настоящий момент планирует привлечь в банке ВТБ до $750 млн, при этом до $715 млн из этой суммы может быть направлено на выкуп и погашение евробондов и рублевых облигаций. Группе может быть открыта кредитная линия на общую сумму до $750 млн, эти средства могут быть предоставлены тремя траншами. Заемщиком по кредиту может выступить ПАО «ВМТП», гарантом и залогодателем - ДВМП.
В качестве залога по кредиту ВТБ могут быть переданы 100% в компаниях ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», ООО «Дальрефтранс», ООО «ТГ Логистика», АО «Транспортная компания» и ООО «Национальная контейнерная компания». Кроме того, в залог могут быть переданы 91,196% ООО «Фирма «Трансгарант», 50% ООО «М-Порт», а также движимое и недвижимое имущество ДВМП. Совокупная стоимость залога не должна превышать 62,3 млрд рублей.
На период действия кредитного соглашения на компании группы FESCO будет распространяться ряд ограничений, в частности, максимальный долг группы будет ограничен размером кредитной линии и не должен будет превышать $750 млн. Также группа должна будет получать предварительное согласие банка на совершение «отдельных видов сделок и корпоративных действий», говорится в материалах к внеочередному собранию ДВМП, назначенному на 27 октября.
Тем временем стало известно, что акционеры ПАО «ДВМП» на внеочередном собрании 25 декабря изберут новый состав совета директоров. В настоящее время в совет директоров пароходства входят 9 человек, в том числе три представителя группы «Сумма» - председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов, гендиректор Лейла МАММЕДЗАДЕ и директор по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ.
Олег КЛИМЕНКО.
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