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Четверг| 22 Декабря, 21:58 |
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Азиатско-Тихоокеанский банк стал владельцем 11,6% акций Petropavlovsk
Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей 14,76% являются структуры группы «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА. Крупные пакеты также принадлежат главе совета директоров Petropavlovsk Питеру ХАМБРО (4,64%), гендиректору Павлу МАСЛОВСКОМУ (5,81%) и их партнеру по Азиатско-Тихоокеанскому банку Андрею ВДОВИНУ (4,02%). АТБ по итогам трех кварталов 2016 года занимал 49-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс ЦЭА».
АТБ получил долю в Petropavlovsk на основании договора купли-продажи ценных бумаг. Банк и компания имеют общих акционеров - Питера Хамбро, Павла Масловского и Андрея Вдовина.
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