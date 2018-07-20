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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 03:36 |
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Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», интерес к выкупу проблемного банка проявляет Нeihe Rural Commercial Bank Co. Ltd., один из ведущих банков китайской провинции Хэйлунцзян.
Нeihe Rural Commercial Bank создан 28 января 2011 года на основе сельскохозяйственного кредитного товарищества г. Хэйхэ. Одно из приоритетных направлений развития банка - приграничная торговля между Китаем и Россией, обслуживание импортеров и экспортеров.
Банк России в апреле возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ РФ объяснил санацию Азиатско-Тихоокеанского банка его значимостью для Сибири и Дальнего Востока и диверсифицированной моделью бизнеса.
Банк осуществляет ведение пенсионных счетов и обслуживание компаний с государственным участием, в том числе в рамках зарплатных проектов, кредитование реального сектора экономики, в том числе значимых региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера.
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