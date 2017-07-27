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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Августа, 09:51 |
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"ДельтаКредит" прописался в Благовещенске
Теперь совместные офисы банков группы Societe Generale в России - Росбанка и «ДельтаКредита» - предоставляют комплекс услуг физическим и юридическим лицам. Клиенты могут открыть вклады, оформить карты, потребительские и ипотечные кредиты. В течение 2017 года аналогичные представительства банка «ДельтаКредит» появятся еще в 21 городе России. Обслуживать ипотечные кредиты заемщики могут в офисах обоих банков, а также дистанционно.
По словам заместителя председателя правления ипотечного банка «ДельтаКредит» Ирины АСЛАНОВОЙ, благодаря выходу банка «ДельтаКредит» в новые регионы на базе офисов Росбанка в 2017 году планируется дополнительно выдать ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. В целом банк планирует нарастить выдачи в 2017 году на 24,5%, что почти в два раза больше ожидаемого роста ипотечного рынка.
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