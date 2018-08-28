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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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10 Января 2014, 14:20 | Финансы
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" признан лучшим на рынке драгметаллов
В рамках Ежегодной международной Конференции "Рынок драгоценных металлов" состоялась XV Ежегодная Церемония награждения "Russian Bullion Awards 2013".
В результате голосования на интернет-портале bullion.ru, Азиатско-Тихоокеанский Банк стал обладателем звания «Лучший региональный банк российского рынка драгоценных металлов». В голосовании приняли участие недропользователи, российские и зарубежные банки-контрагенты, аффинажные заводы, транспортные компании. Почетный диплом победителя из рук организаторов получил руководитель управления по работе с драгоценными металлами Артем ЕВСТРАТОВ.
Досье "Дальневосточного капитала": «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) работает на российском рынке 21 год (до 2006 года - ЗАО «Амурпромстройбанк»). Предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц.
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