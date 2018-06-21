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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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АТБ покупает кредитный портфель Дальневосточного филиала Райффайзенбанка
Решение было принято в связи с закрытием офисов Райффайзенбанка в Дальневосточном регионе. В соответствии с утвержденным графиком к 1 сентября 2015 года свою работу прекратят семь отделений в шести городах: Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк - один из крупнейших игроков в банковском секторе Дальневосточного региона. Мы рады, что передаем наших клиентов надежному партнеру, который обеспечит качественный сервис и удобное обслуживание кредитов», - отметил Сергей Монин, председатель правления АО «Райффайзенбанк».
«Приобретение кредитного портфеля физических и юридических лиц общим объемом более 3,5 млрд рублей позволит АТБ существенно усилить свои позиции на Дальнем Востоке, значительно расширить клиентскую базу и увеличить долю рынка», - прокомментировал покупку заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Михаил ПАВЛОВ.
После продажи кредитного портфеля физические лица и компании сегмента малого и микробизнеса перейдут на обслуживание в Азиатско-Тихоокеанский Банк и смогут погашать кредиты в офисах АТБ, а также всеми другими способами, доступными для клиентов этой кредитной организации.
Условия обслуживания кредитов по заключенным договорам останутся прежними для заемщиков. Дополнительная информация о способах погашения кредитов, необходимые для этого контакты и реквизиты будут сообщены клиентам заблаговременно.
Кроме этого, уже сейчас действуют специальные предложения для юридических и физических лиц - клиентов Райффайзенбанка на территории Дальнего Востока. Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает бесплатное открытие расчетного счета не только в рублях, но и в валюте, а также подключение к системе «Интернет-Банкинг». Вкладчики и клиенты - участники зарплатного проекта будут обслуживаться на индивидуальных условиях.
Азиатско-Тихоокеанский Банк и Райффайзенбанк приложат все усилия, чтобы минимизировать возможные неудобства для клиентов в процессе передачи сети в Дальневосточном регионе.
Что касается корпоративных клиентов на Дальнем Востоке, то Райффайзенбанк планирует продолжить сотрудничество с ними на дистанционной основе.
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