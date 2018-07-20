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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 23:45 |
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АТБ предлагает льготный автокредит
Согласно условиям государственного субсидирования автокредитов, автомобиль должен быть произведен не ранее чем за год до выдачи кредита и оформлен на своего владельца впервые. Срок кредитного договора – до 36 месяцев, а первоначальный взнос – не менее 15% его стоимости. В случае если клиент ранее не кредитовался в АТБ и сумма автокредита составляет менее 300 тысяч рублей, то для оформления достаточно только паспорта.
Досье: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) работает на российском рынке 21 год (до 2006 года – ЗАО «Амурпромстройбанк»). Предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 295 подразделений в 146 населенных пунктах 18 регионов страны. Банк входит в Систему страхования вкладов.
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