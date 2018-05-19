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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Сентября 2015, 17:04 | Финансы
АТБ вышел на рынок банкнотной торговли
Азиатско-Тихоокеанский банк вышел на международный рынок банкнотной торговли, осуществив первую сделку по ввозу банкнот наличных долларов США и евро от одного из крупнейших операторов на мировом рынке банкнотной торговли - Raiffeisen Bank International AG, сообщает пресс-служба АТБ.
«Развитие данного направления позволит нам снизить издержки при проведении банковских операций и обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов», - комментирует Михаил ПАВЛОВ, заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка.
Став оператором межбанковского рынка банкнотных операций, АТБ планирует в дальнейшем привлекать новых надежных зарубежных партнеров, расширять список ввозимых и вывозимых валют и в итоге повышать качество предоставляемых услуг.
Теги: АТБ
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