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19 Февраля 2016, 16:28 | Финансы
ВТБ профинансировал модернизацию птицефабрики "Пионерская" на Камчатке
Банк ВТБ предоставил финансирование для проведения модернизации ОАО "Пионерское" (Камчатский край).
Средства в объеме 67 млн рублей направлены на приобретение современного оборудования в рамках реконструкции птичников. Общий объем установленного кредитного лимита на ОАО «Пионерское» составляет 77,7 млн рублей.
Предприятие является единственным в регионе производителем куриного яйца. Реконструкция птичников позволяет «Пионерскому» существенно нарастить объем выпуска и снизить себестоимость производимой продукции.
«Финансирование регионального предприятия пищевой промышленности мы видим как одну из своих приоритетных задач», - комментирует руководитель дирекции ВТБ по Камчатскому краю Сергей ФИНКЕ.
Теги: ВТБ модернизация
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