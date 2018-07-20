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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ предоставил Елизовскому мясокомбинату финансирование по программе Корпорации МСП
Банк ВТБ открыл ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (входит в группу компаний «Агротек») кредитную линию в размере 110 млн рублей в рамках программы льготного финансирования малого и среднего бизнеса, реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с Банком России, сообщает пресс-служба банка.
Средства по фиксированной ставке 10% годовых предоставлены предприятию сроком на 3 года на финансирование текущей деятельности, приобретение материалов и ремонт оборудования.
«Камчатские производители продуктов питания расширяют свою деятельность, и банк ВТБ, используя программу Корпорации МСП, помогает им получить необходимые для развития ресурсы на льготных условиях, - прокомментировал руководитель дирекции ВТБ по Камчатскому краю Сергей ФИНКЕ. - Банк ВТБ будет наращивать финансирование предприятий реального сектора экономики региона».
Досье «Дальневосточного капитала»: Группа компаний «Агротек» занимается производством мясной продукции, полуфабрикатов, продуктов кулинарии, сельским хозяйством. Работает на рынке Камчатского края и Магаданской области. Имеет собственную свиноферму на Камчатке и кормовую базу в Приморье. «Агротек» начал свою деятельность в 1995 году с запуска цеха по производству полукопченых колбас в Елизовском районе Камчатского края. На сегодняшний день объем выпускаемой предприятиями группы мясной продукции составляет 6,8 тыс. тонн в год.
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