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29 Сентября 2014, 14:38 | Финансы
ВТБ в Петропавловске-Камчатском вырос
Итоги работы за первое полугодие 2014 года представил ВТБ в Петропавловске-Камчатском. Кредитно-документарный портфель регионального офиса на 1 июля 2014 года достиг 4,2 млрд рублей, показав рост на 8% к началу года.
Региональный офис ВТБ вел активную работу по финансированию ключевых отраслей Камчатского края. Так, рыболовство, по итогам 2013 года занявшее ведущее место в структуре портфеля кредитного учреждения, за шесть месяцев текущего года укрепило свои позиции, увеличив долю на 5,41%. При этом в портфеле остаются кредиты предприятиям энергетики, торговли и агропромышленного комплекса.
Важным событием в отчетном периоде стала победа кредитного учреждения в открытом конкурсе, который провела некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края». Также необходимо отметить рост на 146% к началу 2014 года объема привлеченных средств клиентов, общий размер которых достиг 241,7 млрд рублей на 1 июля 2014 года.
Теги: ВТБ
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