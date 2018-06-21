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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 00:41 |
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Альфа-Банк расширил сеть банкоматов для корпоративных клиентов
Карта «Альфа-Cash Ультра» открывает доступ к расчетному счету компании и позволяет совершать расходные и приходные операции по счету, в том числе вносить и снимать со счета наличные через банкоматы. С помощью «Альфа-Cash Ультра» торговые точки могут инкассировать выручку - банкоматы для внесения средств доступны круглосуточно, деньги зачисляются на счет моментально. Кроме этого, в рамках установленных предприятием лимитов держатели могут оплачивать по карте представительские, накладные или хозяйственные расходы, расплачиваясь картой за товары и услуги в магазинах и в Интернете. К одному расчетному счету можно «привязать» столько карт, сколько нужно, и по каждой - установить лимит на расходы на день, неделю, месяц или год.
Альфа-Банк выпускает карту «Альфа-Cash Ультра» совместно с платежной системой Visa. Карта оснащена чипом, что снижает риск компрометации карты. Безопасность платежей в сети Интернет обеспечивает технология 3D-Secure. Снятие наличных по картам «Альфа-Cash Ультра» осуществляется в рублях РФ во всех банкоматах Альфа-Банка, Росбанка, Газпромбанка, МДМ Банка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Балтийского банка и УБРиР.
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