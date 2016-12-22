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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:43 |
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Сбербанк наращивает прибыль
По словам председателя правления Сбербанка Германа ГРЕФА, рост чистой прибыли был обусловлен как увеличением чистого процентного дохода и стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.
- Мы продолжаем держать в фокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ного снижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с 44,8 до 37,7%, - сообщил глава банка. - Рост кредитования в России замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условиях снижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее, благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности, показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% за первую половину 2016 года.
- Акционеры Юниаструм Банка и банка "Восточный" начали процесс слияния в форме безденежного присоединения
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