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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Июля 2014, 13:24 | Финансы
Клиентам Альфа-Банка доступна индивидуальная зарплатная карта
Альфа-Банк предлагает клиентам банка индивидуальную зарплатную карту. Теперь клиенты Альфа-Банка, имеющие кредитную карту, кредит наличными или потребительский кредит без действующего пакета услуг, смогут оформить индивидуальную зарплатную карту.
Кроме того, география предложения расширилась с 29 до 42 городов присутствия банка.
«Мы идем навстречу нашим клиентам, которые активно пользуются кредитными продуктами Альфа-Банка, но по каким-то причинам не оформили пакеты услуг. Индивидуальная зарплатная карта - это действительно уникальная возможность для них бесплатно оформить пакет услуг «Корпоративный» и пользоваться дистанционными сервисами управления счетами для погашения кредитов в банке», - говорит Роман МАРИШКИН, директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка.
Теги: Альфа-Банк
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