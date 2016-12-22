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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК "Золотой Рог": При управлении Свободным портом нужно обязательно учитывать мнение бизнеса
Однако специфика работы в деловых СМИ, подразумевающая знание самой что ни на есть реальной бизнес-практики, заставляет относиться ко многим таким новациям, скорее, с разумной долей критики, но не хоронить, как любят очень многие коллеги, в зародыше. Поверьте, наша власть способна генерировать и эффективные и разумные идеи. С их реализацией, конечно, проблемы и большие, но все же.
Именно поэтому решение президента сделать из Владивостока с окрестностями Свободный порт я воспринял с огромным интересом и где-то даже энтузиазмом. А тут еще и командировка в китайский город-побратим Владивостока Далянь подвернулась. Аккурат в самое лоно бурно развивающейся здесь Зоны свободной торговли, которая в сущности и есть вариация режима порто-франко.
Громадина классического морского азиатского мегаполиса, километры современнейших причалов, перегрузочные терминалы высотой с десятиэтажный дом, сотни заводов и прочих производственных площадок, конечно, восхитили, смутили и даже заставили поселиться в голове трусливо-обреченную мысль «Мы так никогда не сможем…». «А с другой стороны, - боролась с ней мысль-оптимист, - почему не сможем? Ну хотя бы с поправкой на наши размеры?» И знаете, верить хоть в какие-то относительные радужные перспективы Свободного порта Владивостока меня заставляет… сама столица Приморья, которая за последние 4-5 лет буквально стала другим городом. Благодаря саммиту АТЭС, естественно.
Итак, Далянь и Владивосток. Нет у нас опыта, скажете? А у китайцев в 1991 году он был? Просто вспомните среднестатистического китайца образца начала 90-х - ну вылитый респектабельный бизнесмен от бога. И чиновники, поверьте, те были явно не лучше.
Ситуация в мире изменилась, конкуренция среди таких портов и зон зашкаливает, мы опоздали. Простите, а еще греческо-римские портовые города-государства задолго до Рождества Христова разве не на почве логистической конкуренции без конца ссорились и перетягивали друг у друга «клиентуру»? Друзья, конкуренция это данность, с которой нам придется жить всегда!
Нет и не будет работающих законов в этом направлении? Удобная для России «отмазка», согласен, но, увы, в нашем случае не работает. Читал я проекты ныне разрабатываемых законов для Свободного порта. Уверяю, в основу наших законов положен мировой опыт.
Тогда что нам может помешать реализовать идею или не позволит сделать это в должном масштабе? Да еще много чего, если честно. Например, при управлении Свободным портом нужно обязательно учитывать мнение бизнеса (а в разрабатываемых документах я не вижу четкого акцента на это).
С рабочими руками у нас как-то не очень. Как в количественном, так и в качественном смысле.
Но самое главное, считаю, что, не побоюсь этого пафосного слова, мощную задумку президента (ведь не зря же напряглись потенциальные конкуренты Владивостока) могут на корню загубить те самые ведомственные противоречия и легендарные подзаконные акты. Минэкономразвития уже в недоумении от проекта закона. Минфин - в шоке. Налоговики и таможенники - в ауте. Силовики (как рассказывают свидетели) просто отмахнулись...
В Даляне (Китае) с этим все не так. Партия в 1991 году, крепко подумав и всё взвесив, сказала «надо!», все, от кого что-то зависело, сказали «есть!». Не без проблем, конечно, но условия ведения бизнеса здесь были и остаются максимально либеральными и закрепленными на много-много лет, а если что и меняется, то только в пользу бизнеса. Лишь бы приходил и работал. И попробуй хоть кто-то обидеть инвестора! Но и бизнесу здесь не советую перегибать палку. В Китае пойманные за руку коррупционеры и казнокрады по ЦУМам не ходят. Они вообще никуда не ходят…
А наш бизнес уже заранее подозрительно бурчит: «А ну как изменят правила игры?». У нас это, чего уж там, могут сделать и задним числом. Тут можно сказать только одно - доверие власти и бизнеса будет одним из ключевых вопросов помимо четких и понятных условий работы в зоне порто-франко, который встанет при реализации проекта. Иначе нам только останется ездить в тот же Далянь, смотреть, как бурно развивается город, которому, также как и Владивостоку, бог дал родиться на берегу Великого океана…
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