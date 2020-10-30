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23 Ноября 2020, 15:24 | Мнение

Эксперт: ДРСК "положила" деньги на модернизацию сетей себе в карман

Если бы энергетики занимались обновлением оборудования, "блэк-аута" удалось бы избежать

В результате «ледяного шторма» без света остались 120 тысяч жителей Приморья. Во Владивостоке почти полностью обесточен Первомайский район. Из-за отсутствия электричества не работают водонасосные станции, а значит, во многих домах нет горячей и холодной воды, отопления.

Работа электросетей, а также модернизация связанного с подачей электричества оборудования в Приморье, находится в ведении АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), дочки госкорпорации «Русгидро».

Ненадёжность электросетей в Приморье ещё в сентябре этого года продемонстрировал тайфун Майсак. Тогда без света остались 79 тысяч жителей края, полностью обесточен был Хасанский район. Тогда губернатор Олег Кожемяко поднял вопрос необходимости модернизации сетей на совещании с полпредом Юрием Трутневым. После этого в «РусГидро» заявили, что в ближайшие два года запустят проекты модернизации четырёх ТЭЦ и строительства новых электростанций, завершат формирование программы развития и модернизации электросетевого комплекса Дальнего Востока.

Однако госкорпорация и подконтрольные ей структуры уже неоднократно проваливали собственные инвестиционные программы по модернизации сетей.

«Согласно опубликованным отчетам об исполнении инвестиционной программы, в 2018 году выполнено мероприятий на 934 млн. руб. (не израсходовано 66 млн. руб.), за 2019 год – на 827 млн. руб. (не израсходовано 114 млн. руб.). Что это значит? То, что деньги на модернизацию сетей у компании есть и регулярно выделяются в полном объёме, вот только не понятно, почему госкорпорация их не расходует. Ситуация абсурдная, но она есть! АО «ДРСК» «ПЭС» на протяжении, как минимум, двух последних лет не посчитало нужным модернизировать свои сети в полном объёме. А что такое «модернизация»? Это и новые трансформаторы, и дублирующие линии, и замена изношенных и физически и морально старых опор и проводов. И если бы энергетики тратили на это все выделенные средства, глядишь и не сидели бы без света сотни тысяч приморцев», — рассказал экономист Александр Киктенко.

Устаревшее оборудование влечёт за собой и другую проблему — дефицит мощностей. Электроэнергии не хватает как крупным предприятиям, так и физическим лицам. Несмотря на выделенные государством средства, крупнейшая электросетевая компания края на протяжении многих лет не осваивает полученные деньги в полном объеме и уклоняется от вопроса модернизации существующих центров питания и строительства новых, проблема дефицита мощностей на территории региона не решается.

В инвестпрограмме «ДРСК» до 2024 года расходы на модернизацию также отсутствуют. Зато у энергетиков нашлись деньги на приобретение мебели, оборудования по охране труда, стиральных и сушильных машин.

При этом тарифы в «ДРСК» не могут похвастаться минимализмом. В 2019 году выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии выросла на 142 млн рублей по отношению к 2018 году, а себестоимость за этот же период увеличилась на 588 млн рублей. Это, по нашему мнению, говорит о том, что компания расходует полученные от платы за электроэнергию средства на собственные цели, забывая о необходимости модернизировать оборудование и наращивать мощности. Проще говоря, приморцы из собственного кармана платят зарплаты топ-менеджменту «ДРСК», в то время, как в регионе падают ржавые ЛЭП, а электропровода бросают по воздуху, а не закапывают в землю, что надёжнее.

Теги: деньги  ДРСК  кладбище  ЛЭП 


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