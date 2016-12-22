|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Пекка Вильякайнен, советник президента фонда "Сколково": Я рад, что цена на нефть падает
Сегодня Вильякайнен, миллионер и «финский бульдозер», как его называют коллеги-бизнесмены, входит в многочисленные рейтинги самых успешных людей Европы. Но почивать на лаврах не собирается: свое предназначение он видит в том, чтобы делиться своим опытом с начинающими предпринимателями. Несколько лет назад он принял предложение фонда «Сколково» стать советником президента и теперь в прямом смысле будоражит Россию своими нестандартными подходами к ведению бизнеса, а 99% своей зарплаты в «Сколково» инвестирует в российские стартапы. Кстати, именно ему принадлежит идея организации стартап-туров, которые вот уже несколько лет проходят в российских городах.
В этом году региональный этап конкурса стартапов от фонда «Сколково» прошел и во Владивостоке. В перерывах между менторскими сессиями для дальневосточных инноваторов и мастер-классами, Пекка Вильякайнен дал эксклюзивное интервью «Дальневостоному капиталу».
- Пекка, за последние три года вы побывали на 60 мероприятиях в рамках Стартап-тура по всей Российской Федерации. Меняется ли, на ваш взгляд, в России отношение к инновациям?
- Три года назад, когда мы только начинали, многие скептически относились к Стартап-туру, считая его пиаровским мероприятием. Более того, практически в каждом городе встречался по крайней мере один негативно настроенный профессор, который подходил ко мне и в сердцах говорил: «Я знаю, вы украдете наших лучших студентов. Мы не должны заниматься бизнесом, мы должны заниматься дипломами». И тогда мой ответ был такой: «Уважаемый господин. Все это, конечно, здорово, но только после получения диплома что эти люди будут есть, на чем ездить и где жить? Может быть, они будут кушать свой диплом?» Естественно, это вызывало только удвоенное раздражение. Сейчас, к счастью, появляется все больше и больше представителей университетской среды, которые осознали, что они должны давать своим студентам не только знания, но и учить их тому, как им придется жить после того, как они получат свой диплом.
Изменению отношения к бизнесу способствует и экономическая ситуация. Может быть, это звучит кощунственно для россиян, но я рад, что цена за барелль нефти упала. Потому что это как раз заставляет все большее количество людей задуматься о своем бизнесе. А это должно дать толчок развитию технологий: умные люди начинают искать новые возможности.
- Когда Стартап-тур только начинал свое шествие по стране, в инновационной среде часто было слышно скептическое мнение: мол, отберут лучших в регионах и заберут их в Москву. Что ответите на это утверждение?
- Мы здесь не для того, чтобы забрать лучшие компании с Дальнего Востока в Москву. И если раньше для резидентства было необходимо фактическое присутствие компании на территории фонда «Сколково», то сейчас это совсем необязательно.
Еще три года назад, когда мы начинали Стартап-тур, я говорил всем, что наша задача - приехать в российские города и передать людям лучшие практики, научить работать и продвигать свои идеи. Для меня миссия «Сколково» заключается именно в этом. Я бы не хотел работать в проекте, который является некой элитной тусовкой для Москвы и не делает ничего для российских регионов.
- Как вы оцениваете показатели эффективности Стартап-тура?
- На мой взгляд, есть только один показатель успеха, и он заключается в том, способен ли инновационный бизнес открывать новые рабочие места. Ведь Стартап-тур нацелен не только на конкурс. Его основная задача в том, чтобы создать стартап-сообщество по всей России и научить тех людей, которые создают инновации, продавать свой продукт.
- А какие стороны являются слабыми у российских молодых предпринимателей?
- Зная, что я являюсь бизнес-ангелом, ко мне очень часто приходят молодые российские предприниматели и просят деньги. Я им всегда отвечаю: а как же насчет советов, я уже тридцать лет в этом бизнесе? Но они отвечают, что им нужны только деньги, а как вести бизнес, они сами знают. Уверенность, это, конечно, хорошо, но практические советы начинающим все-таки необходимы. Более того, они должны постоянно учиться не только у опытных бизнесменов, но и друг у друга. А вот этого качества российским предпринимателям как раз очень не хватает.
- Вы не исключаете возможности вложения собственных средств в компанию с Дальнего Востока?
- Я никогда не рассуждаю, откуда конкретно компания: из какой страны или из какого города.
Конкретный пример: я лично профинансировал компанию из Томска, а этот город находится на расстоянии 5200 км от моего родного города Хельсинки. У нас каждую неделю проходят видеоконференции, и команды в Хельсинки и Томске работают одновременно. Должна быть конкретная работающая команда, неважно, где она расположена.
Томская компания не единственная, в которую я вложил деньги в России. И, отбирая стартапы для инвестирования, я в первую очередь определяю, является ли эта инвестиция лучшей в мире на данный момент: не в России, не в Финляндии, а именно лучшей в мировом масштабе. Потом смотрю, достаточно ли страсти в глазах руководителя стартапа и его команды. Является ли финансовая основа реалистичной или взята с потолка: не надо рассказывать, что произойдет на протяжении трех-пяти лет, меня интересуют следующие 12 месяцев. Наконец, думаю: могу ли я сам добавить в проект что-то, кроме денег, принести пользу.
- Многие люди, которые занимаются разработкой инновационных продуктов, не умеют их продавать. Насколько, на ваш взгляд, для молодого предпринимателя важно это качество? Или хороший продукт сам найдет свой путь на рынок?
- Мой дедушка был одним из основателей компании «Нокиа». Он был горный инженер и всегда говорил, что продажи не так важны, важен в первую очередь сам продукт. Конечно, не хотелось бы противоречить дедушке, но он сказал чушь. Когда говорят, что нужно концентрироваться на продукте, все остальное придет само, это неправда.
Во многих проектах, которые нам показывают участники Стартап-тура, мы видим, что продажи - это небольшой блок и им, как правило, занимается отдельный человек. Но это неверно. В первую очередь автор проекта должен уметь продать идею инвестору. И если получены первые два миллиона и ангельские инвестиции, это только начало пути. Затем идею нужно продать персоналу проекта, потом - конечному потребителю. То есть процесс продаж бесконечен.
- Пекка, вы достаточно успешный и уважаемый человек в Европе, могли бы спокойно жить в любой европейской стране, в США и не думать о том, как развивать бизнес в России. Чем вас мотивирует наша страна?
- Здесь есть огромные возможности для роста.
Я уже 30 лет в бизнесе, и для себя я поставил цель - выйти на пенсию в 2042 году. А пока я хочу учиться новому. Россия для этого очень подходит.
- Вы уже продолжительное время работаете в фонде «Сколково». В России к этому проекту было в том числе много негатива. На ваш взгляд, что удалось, а что еще только предстоит осуществить?
- Когда я пришел в «Сколково», я в деталях не знал о деятельности фонда. И все же мне удалось достаточно плотно углубиться в его работу и сейчас уже досконально ее изучить. Что касается известных публичных негативных отзывов, то я могу сказать, что в России есть такая не очень хорошая традиция: стоит какому-то проекту «выстрелить» и пойти в хорошем направлении, как тут же появляются кривотолки, сплетни, негатив. Противники идеи обязательно запускают этот механизм разрушения, стоит только чему-то хорошему произойти. Например, 4 года назад мы начали пересматривать определенные системные процессы в «Сколково», которые были необходимы для улучшений, через год нам удалось преуспеть, мы закончили этот процесс и получили хорошие результаты. В течение недели с того момента, как мы публично рассказали о результатах нашей деятельности, появляется всем известная история, которая сразу очерняет весь образ «Сколково». Это для меня очень странно.
Причем эта ситуация применима и к другим организациям. Я являюсь членом совета директоров ОАО «Почта России». Для меня нет сюрприза, я знаю, что есть серьезные вызовы и ситуацию нужно менять. Осенью 2015 года мы сделали большой релиз, показали цифры и динамику того, что мы движемся в правильном направлении. Например, мы озвучили, что первый раз за 17-летнюю историю Почта России наконец выходит на уровень прибыльности и что показатель качества осуществления доставок улучшился в два раза. Через две недели после этого газеты выходят с заголовками: «У почты большие проблемы». У меня складывается впечатление, что многим людям все очень нравится в текущей ситуации, они не хотят никаких изменений, улучшений, модернизации, пусть все будет еще хуже.
- Что бы вы пожелали дальневосточным стартаперам на пути к успеху?
- Мыслить нужно более глобально и брать во внимание не только региональный или российский уровень, но и мировой рынок. Они не должны бояться брать на себя риски, встречаться с новыми людьми, и конечно, они должны быть очень ориентированы на пользователя. Есть такая категория людей, которая влюблена в саму по себе науку, но все-таки продукт должен нравиться людям и должен ими использоваться. Тогда он пойдет на рынки и будет там востребован. Это не мои личные пожелания. Я думаю, что любой инвестор, любой бизнес-ангел по таким же критериям рассматривает компанию.
- На ваш взгляд, российский бизнес готов инвестировать в стартапы?
- Каждый инвестор хочет инвестировать в хорошие проекты. Пока в России недостаточно людей, которые понимают, какое влияние предприниматели должны оказать на экономику страны. И очень многие люди в России считают, что серьезный бизнес - это либо собственный ресторан, либо добыча нефти. И что это серьезно и солидно, а все остальное незначительно. Но мы должны менять эту установку. Этим мы и занимаемся.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
- Родина Samsung, LG, Posco положила глаз на Дальний Восток России
- Пекка Вильякайнен, советник президента фонда "Сколково": Я рад, что цена на нефть падает
- Японский центр во Владивостоке отметит свое 20-летие
- ВГУЭС: перезагрузка подготовки кадров
- В Приморье на всех АЗС компании "Альянс" стартовала новая программа "Выгодная покупка"
- Ирина Высоцкая: Во время пожара в обязательном порядке нужно вынести клиентскую базу и должностные инструкции
- В дальневосточных "Диалогах" участвовали зарубежные бизнесмены
- Анатолий Лазарев: Акционеры ОАО "Восточный порт" приняли решение инвестировать в развитие
- "Транзит-ДВ": Мы сделаем Приморский край мировым бункеровочным центром
- Гендиректор компании "ДВ Регион" Кирилл ПОТАПЕНКО: У меня давно уже нет мыслей, что Дальний Восток неперспективен
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.