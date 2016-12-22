Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент Технохолдинга SUMOTORI: PrimRing становится амулетом

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Персона
18 Марта 2013, 20:32 | Персона

Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент Технохолдинга SUMOTORI: PrimRing становится амулетом

Строящийся спортивно-технический комплекс PrimRing ("Приморское кольцо") находится рядом с Артемом, неподалеку от развязки Владивосток - Уссурийск - Находка и предназначен для проведения широкого спектра соревнований по автомобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта.

Впрочем, его задача куда глобальнее - превратить Приморский край в центр российского автоспорта, место проведения чемпионатов мира, и тем самым притянуть серьезные потоки отечественных и зарубежных туристов.

Столь амбициозную цель поставил перед собой и своей командой президент Технохолдинга SUMOTORI Виталий ВЕРКЕЕНКО, и грамотно обоснованный проект нашел поддержку у приморских властей. С момента подачи заявки прошло чуть более двух лет. К июлю первый этап этого проекта будет завершен, всего же его реализация продлится до 2017 года. Но уже сегодня на «Приморском кольце» проходят соревнования по мотокроссу, возведены первые гостевые домики, сюда приезжают знаменитые автогонщики мирового уровня, у которых юные приморские спортсмены торопятся набраться опыта.

А еще здесь обрел постоянную стоянку… авиалайнер ТУ‑154. Тот самый, с которого когда-то начались регулярные полеты из Владивостока в страны АТР. И это очень символично. Сегодня здесь рисуют новые карты его виртуальных полетов по России и миру с центром дислокации а «Приморском кольце».

О задачах «Приморского кольца», мистической силе его логотипа и будущем приморского автоспорта рассказывает президент Технохолдинга SUMOTORI Виталий Веркеенко.

- Виталий Васильевич, вот уже несколько месяцев основное время вы буквально живете на «Примринге». В чем необходимость вашего личного, почти ежедневного, присутствия? Некому доверить контроль?

- Не в этом дело. Это действительно очень сложный проект с точки зрения экономики, политики и социальной значимости, и переложить на чужие плечи я его не могу. У нас достаточно менеджеров - и в медиа-проекте, и в управлении мотокроссовой трассой, летом появится иностранный менеджер с большим опытом работы в операционной деятельности. Но развитием и продвижением проекта я занимаюсь лично, делаю это с удовольствием и в ближайшие четыре года готов к столь же интенсивному трудовому графику.

- Название - PrimRing - можно трактовать по-разному. Это не просто «Приморское кольцо», а еще и стремление быть «первым», «главным», «опорным». На проект возлагаются большие надежды в плане стимуляции внутреннего и въездного туризма. Вы действительно верите в то, что он выведет Приморье на качественно новый уровень?

- Конечно, а иначе ради чего бы мы вкладывали в него столько сил и собственных средств?

- А почему ваше внимание привлек именно автогоночный спорт?

- Он все время сидел у меня в подсознании. Я чувствовал, что любовь к нему точно выльется во что-то масштабное, просто до поры не знал, во что именно.

- Вы сами занимались им когда-то?

- Нет, но он мне всегда был интересен. Я вообще был очень увлечен техникой. И поскольку простого пути - взять у папы денег и купить велосипед, а затем и мотоцикл - у меня не было, приходилось все делать самому. Так, свой первый велосипед я собрал сам: нашел колеса, натянул спицы, выгнул руль из трубы… Потом собрал свой первый мотоцикл... Со временем эти детские впечатления ничуть не потускнели, круг общения позволил еще больше углубиться в мир автомотоспорта, и, когда появились возможности для реализации серьезного проекта, сомнений, на что их направить, не было.

- Несмотря на то, что первый из трех этапов еще не до конца реализован, на «кольце» уже проходят тренировки и соревнования…

- Действительно, у Максима НАУМЦА - спортивного директора «Примринга», известного гонщика и моего друга - работы хватает. Трасса для мотокросса уже два сезона принимает краевой чемпионат по мотокроссу, а летом будет запущена и картинговая трасса категории «А», что позволит проводить на ней даже Чемпионат мира по картингу, а также мотоциклетные и автомобильные гонки. Тем самым мы закроем и грунтовые, и асфальтовые дисциплины. После этого начнется этап по строительству большого кольца категории «Т2» для проведения всех видов соревнований, за исключением «Формулы-1», либо «наскаровского» овала, - он продлится до 2015 года. Уже сегодня нами подписаны меморандумы с такими спортивными сериями, как Asian Festival of Speed (а это сразу четыре чемпионата), D1 (японский чемпионат по дрифту), мотоциклетный World Superbike и европейский кузовной SuperStars. Продолжаются переговоры с организаторами Чемпионата мира по картингу, японским SUPER GT и Formula Nippon (Super Formula). И, наконец, третий этап подразумевает развитие инфраструктуры - открытие аутлета, магазинов, гостиниц, спортивных школ. Весь объем работ планируется выполнить до 2017 года.

- В январе познакомиться с вашим проектом приезжал Николай ФОМЕНКО, технический директор команды Marussia F1. И его реакция на увиденное была весьма позитивной…

- Он принял участие в открытии чемпионата по ралли-спринту, а также мы провели ряд встреч, обсуждая концепцию развития автомотоспорта в регионе и вопросы сотрудничества с европейскими и американскими гоночными сериями. Николай предложил один из вариантов дальнейшего развития проекта - построить овал для Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR). Подобных трасс нет в АТР, и это могло бы стать отличным инструментом для развития туристического потенциала Приморья. Мы взяли его на заметку. Пока же, продолжая реализацию первого этапа проекта, ведем переговоры со всеми спортивными сериями. Посмотрим, с какой стороны будет больше интереса, какая бизнес-модель будет более перспективной. Окончательное решение в отношении следующих этапов развития проекта будет принято уже к лету этого года.

- А правда, что «Приморское кольцо» становится символом удачи для наших спортсменов?

- Да, мне неоднократно говорили об этом. В частности, функции амулета приобретает логотип «Примринга»: не только наши ребята-пилоты, но и японские гонщики везут его с собой на соревнования и используют в частной жизни. И я не сомневаюсь в том, что он шагнет далеко за пределы мира автоспорта.

Помните, что он собой представляет? Пересечение нескольких колец - гоночных трасс - на одной территории в форме морды тигра, что означает силу, мощь и объединение многих дисциплин в одном месте. И тут случайно выясняется, что удэгейцы нашли в этом символе что-то свое, родное. У них, как известно, очень развит культ тигра, его почитали, как Бога, а национальные узоры очень напоминают наши гоночные кольца. Об этом рассказал один из членов нашей команды, давно занимающийся спасением тигров и хорошо знакомый с представителями удэге. А если копнуть еще дальше, то у чжурчжэней есть легенда, согласно которой они создали несколько каменных колец, раскатили их по всему миру, и собранные воедино, они станут источником мощнейшей энергетики. Это я узнал совсем недавно и тоже от носителей культуры. Саму же идею пересечения колец я выдвинул когда-то интуитивно: чувствовал, что это имеет глубокий смысл, но не знал, с чем конкретно это может быть связано.

- У вас вообще многое в бизнесе строится на интуиции.

- Да, и я считаю ее важным фактором успешного развития. Особенно сегодня, когда стандартные бизнес-планы и экономические модели не работают. Только не стоит путать ее с авантюризмом. Бизнес-интуиция основана на профессиональном опыте, достаточной информированности и подкреплена экономическими расчетами. Так, впервые сев за руль грузовика HINO в Японии много лет назад, я интуитивно почувствовал, что подобная техника нужна дальневосточному бизнесу, и только потом начались расчеты, обоснования и… очередь из клиентов на замену грузового парка.

- Когда привозите знаменитых японских спортсменов-гонщиков и знакомите с ними приморских мальчишек, какие ощущения испытываете?

- Представляю себя на их месте много лет назад и, поверьте, переживаю те же эмоции. А вообще, это здорово - видеть счастливыми тех, ради кого ты работаешь. И неважно, близкие ли это люди или совершенно посторонние. Это в любом случае очень сильно мотивирует.

- А почему эта мотивация возникает не у всех? Ведь далеко не каждый бизнесмен стремится сделать счастливыми людей, которые не входят в сферу его предпринимательских интересов. Вы же поддерживаете не только автоспорт, но и футбольную команду Артема, Федерацию сумо Приморского края, выпускников, участвующих в конкурсе «Золотой Диплом», детей, попавших в ДТП…

- Сложно сказать. Наверное, это вопрос воспитания, стереотипов, обстоятельств… Вот почему русскую девушку можно всегда определить за границей по глазам? Как бы она хорошо ни выглядела - глаза все равно печальные. Так и здесь. Если люди долго находились в атмосфере печали, забитости, отсутствии перспектив и возможностей - у многих просто сломались стержни. Мне, наверное, в этом смысле повезло - я встречал на пути потрясающих, очень мудрых людей, становившихся моими учителями по жизни.

- Давайте поговорим о том, что позволяет зарабатывать на реализацию «Примринга», - о бизнесе SUMOTORI. В частности, об автомобильном направлении. Портфель марок, которые вы представляете, постоянно растет: SUZUKI, SUBARU, MAZDA, VOLKSWAGEN, FORD, KIA... Появятся ли в нем новые бренды?

- Да, две марки, которые я очень хотел получить - и получил - и которые нужны региону. Это бюджетный, но очень качественный бренд с обновленной линейкой автомобилей - SKODA. Я был на закрытом показе для дилеров и уверяю, его новая линейка, которую мы представим уже этим летом, произведет впечатление. А к концу года у нас появится премиум-бренд - AUDI, мы ведь должны обеспечить своим покупателям возможность перехода на автомобили более высокого класса.

- А вы сами на каком автомобиле ездите?

- Вы имеете в виду, пользуюсь ли сам тем, что продаю? Да, у меня есть «корпоративная» модель - спортивный VOLKSWAGEN-TOUREG, которым я очень доволен.

- Вы регулярно участвуете в мероприятиях, направленных на развитие экономических связей между Японией и Россией. Только что вернулись из Сеула - с международной конференции, посвященной стратегическому сотрудничеству между Дальним Востоком и Кореей, на днях летите в Токио… Публичность помогает в работе?

- Признаюсь, это вечная внутренняя борьба - между стремлением иметь как можно больше инструментов для развития проектов, над которыми работаю, и нежеланием быть публичным человеком. Приходится идти на компромисс, потому что это реально способствует продвижению проектов, призванных изменить жизнь края в лучшую сторону. Поэтому всегда откликаюсь на такие приглашения. В Токио, например, лечу по приглашению РОТОБО - японской Ассоциации по торговле с Россией и Восточной Европой - на презентацию «Приморского кольца».

- Вы добились очень много. А есть что-то, чего вам не хватает?

- Как и многим сегодня - времени. Хочется успеть сделать еще больше - для семьи, для людей, с которыми работаю, для региона, в котором живу.

Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал".

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.

 

 

Теги: технохолдинг sumotori  Виталий Веркеенко  primring  автогоночный спорт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика