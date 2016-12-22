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Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент Технохолдинга SUMOTORI: PrimRing становится амулетом
Впрочем, его задача куда глобальнее - превратить Приморский край в центр российского автоспорта, место проведения чемпионатов мира, и тем самым притянуть серьезные потоки отечественных и зарубежных туристов.
Столь амбициозную цель поставил перед собой и своей командой президент Технохолдинга SUMOTORI Виталий ВЕРКЕЕНКО, и грамотно обоснованный проект нашел поддержку у приморских властей. С момента подачи заявки прошло чуть более двух лет. К июлю первый этап этого проекта будет завершен, всего же его реализация продлится до 2017 года. Но уже сегодня на «Приморском кольце» проходят соревнования по мотокроссу, возведены первые гостевые домики, сюда приезжают знаменитые автогонщики мирового уровня, у которых юные приморские спортсмены торопятся набраться опыта.
А еще здесь обрел постоянную стоянку… авиалайнер ТУ‑154. Тот самый, с которого когда-то начались регулярные полеты из Владивостока в страны АТР. И это очень символично. Сегодня здесь рисуют новые карты его виртуальных полетов по России и миру с центром дислокации а «Приморском кольце».
О задачах «Приморского кольца», мистической силе его логотипа и будущем приморского автоспорта рассказывает президент Технохолдинга SUMOTORI Виталий Веркеенко.
- Виталий Васильевич, вот уже несколько месяцев основное время вы буквально живете на «Примринге». В чем необходимость вашего личного, почти ежедневного, присутствия? Некому доверить контроль?
- Не в этом дело. Это действительно очень сложный проект с точки зрения экономики, политики и социальной значимости, и переложить на чужие плечи я его не могу. У нас достаточно менеджеров - и в медиа-проекте, и в управлении мотокроссовой трассой, летом появится иностранный менеджер с большим опытом работы в операционной деятельности. Но развитием и продвижением проекта я занимаюсь лично, делаю это с удовольствием и в ближайшие четыре года готов к столь же интенсивному трудовому графику.
- Название - PrimRing - можно трактовать по-разному. Это не просто «Приморское кольцо», а еще и стремление быть «первым», «главным», «опорным». На проект возлагаются большие надежды в плане стимуляции внутреннего и въездного туризма. Вы действительно верите в то, что он выведет Приморье на качественно новый уровень?
- Конечно, а иначе ради чего бы мы вкладывали в него столько сил и собственных средств?
- А почему ваше внимание привлек именно автогоночный спорт?
- Он все время сидел у меня в подсознании. Я чувствовал, что любовь к нему точно выльется во что-то масштабное, просто до поры не знал, во что именно.
- Вы сами занимались им когда-то?
- Нет, но он мне всегда был интересен. Я вообще был очень увлечен техникой. И поскольку простого пути - взять у папы денег и купить велосипед, а затем и мотоцикл - у меня не было, приходилось все делать самому. Так, свой первый велосипед я собрал сам: нашел колеса, натянул спицы, выгнул руль из трубы… Потом собрал свой первый мотоцикл... Со временем эти детские впечатления ничуть не потускнели, круг общения позволил еще больше углубиться в мир автомотоспорта, и, когда появились возможности для реализации серьезного проекта, сомнений, на что их направить, не было.
- Несмотря на то, что первый из трех этапов еще не до конца реализован, на «кольце» уже проходят тренировки и соревнования…
- Действительно, у Максима НАУМЦА - спортивного директора «Примринга», известного гонщика и моего друга - работы хватает. Трасса для мотокросса уже два сезона принимает краевой чемпионат по мотокроссу, а летом будет запущена и картинговая трасса категории «А», что позволит проводить на ней даже Чемпионат мира по картингу, а также мотоциклетные и автомобильные гонки. Тем самым мы закроем и грунтовые, и асфальтовые дисциплины. После этого начнется этап по строительству большого кольца категории «Т2» для проведения всех видов соревнований, за исключением «Формулы-1», либо «наскаровского» овала, - он продлится до 2015 года. Уже сегодня нами подписаны меморандумы с такими спортивными сериями, как Asian Festival of Speed (а это сразу четыре чемпионата), D1 (японский чемпионат по дрифту), мотоциклетный World Superbike и европейский кузовной SuperStars. Продолжаются переговоры с организаторами Чемпионата мира по картингу, японским SUPER GT и Formula Nippon (Super Formula). И, наконец, третий этап подразумевает развитие инфраструктуры - открытие аутлета, магазинов, гостиниц, спортивных школ. Весь объем работ планируется выполнить до 2017 года.
- В январе познакомиться с вашим проектом приезжал Николай ФОМЕНКО, технический директор команды Marussia F1. И его реакция на увиденное была весьма позитивной…
- Он принял участие в открытии чемпионата по ралли-спринту, а также мы провели ряд встреч, обсуждая концепцию развития автомотоспорта в регионе и вопросы сотрудничества с европейскими и американскими гоночными сериями. Николай предложил один из вариантов дальнейшего развития проекта - построить овал для Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR). Подобных трасс нет в АТР, и это могло бы стать отличным инструментом для развития туристического потенциала Приморья. Мы взяли его на заметку. Пока же, продолжая реализацию первого этапа проекта, ведем переговоры со всеми спортивными сериями. Посмотрим, с какой стороны будет больше интереса, какая бизнес-модель будет более перспективной. Окончательное решение в отношении следующих этапов развития проекта будет принято уже к лету этого года.
- А правда, что «Приморское кольцо» становится символом удачи для наших спортсменов?
- Да, мне неоднократно говорили об этом. В частности, функции амулета приобретает логотип «Примринга»: не только наши ребята-пилоты, но и японские гонщики везут его с собой на соревнования и используют в частной жизни. И я не сомневаюсь в том, что он шагнет далеко за пределы мира автоспорта.
Помните, что он собой представляет? Пересечение нескольких колец - гоночных трасс - на одной территории в форме морды тигра, что означает силу, мощь и объединение многих дисциплин в одном месте. И тут случайно выясняется, что удэгейцы нашли в этом символе что-то свое, родное. У них, как известно, очень развит культ тигра, его почитали, как Бога, а национальные узоры очень напоминают наши гоночные кольца. Об этом рассказал один из членов нашей команды, давно занимающийся спасением тигров и хорошо знакомый с представителями удэге. А если копнуть еще дальше, то у чжурчжэней есть легенда, согласно которой они создали несколько каменных колец, раскатили их по всему миру, и собранные воедино, они станут источником мощнейшей энергетики. Это я узнал совсем недавно и тоже от носителей культуры. Саму же идею пересечения колец я выдвинул когда-то интуитивно: чувствовал, что это имеет глубокий смысл, но не знал, с чем конкретно это может быть связано.
- У вас вообще многое в бизнесе строится на интуиции.
- Да, и я считаю ее важным фактором успешного развития. Особенно сегодня, когда стандартные бизнес-планы и экономические модели не работают. Только не стоит путать ее с авантюризмом. Бизнес-интуиция основана на профессиональном опыте, достаточной информированности и подкреплена экономическими расчетами. Так, впервые сев за руль грузовика HINO в Японии много лет назад, я интуитивно почувствовал, что подобная техника нужна дальневосточному бизнесу, и только потом начались расчеты, обоснования и… очередь из клиентов на замену грузового парка.
- Когда привозите знаменитых японских спортсменов-гонщиков и знакомите с ними приморских мальчишек, какие ощущения испытываете?
- Представляю себя на их месте много лет назад и, поверьте, переживаю те же эмоции. А вообще, это здорово - видеть счастливыми тех, ради кого ты работаешь. И неважно, близкие ли это люди или совершенно посторонние. Это в любом случае очень сильно мотивирует.
- А почему эта мотивация возникает не у всех? Ведь далеко не каждый бизнесмен стремится сделать счастливыми людей, которые не входят в сферу его предпринимательских интересов. Вы же поддерживаете не только автоспорт, но и футбольную команду Артема, Федерацию сумо Приморского края, выпускников, участвующих в конкурсе «Золотой Диплом», детей, попавших в ДТП…
- Сложно сказать. Наверное, это вопрос воспитания, стереотипов, обстоятельств… Вот почему русскую девушку можно всегда определить за границей по глазам? Как бы она хорошо ни выглядела - глаза все равно печальные. Так и здесь. Если люди долго находились в атмосфере печали, забитости, отсутствии перспектив и возможностей - у многих просто сломались стержни. Мне, наверное, в этом смысле повезло - я встречал на пути потрясающих, очень мудрых людей, становившихся моими учителями по жизни.
- Давайте поговорим о том, что позволяет зарабатывать на реализацию «Примринга», - о бизнесе SUMOTORI. В частности, об автомобильном направлении. Портфель марок, которые вы представляете, постоянно растет: SUZUKI, SUBARU, MAZDA, VOLKSWAGEN, FORD, KIA... Появятся ли в нем новые бренды?
- Да, две марки, которые я очень хотел получить - и получил - и которые нужны региону. Это бюджетный, но очень качественный бренд с обновленной линейкой автомобилей - SKODA. Я был на закрытом показе для дилеров и уверяю, его новая линейка, которую мы представим уже этим летом, произведет впечатление. А к концу года у нас появится премиум-бренд - AUDI, мы ведь должны обеспечить своим покупателям возможность перехода на автомобили более высокого класса.
- А вы сами на каком автомобиле ездите?
- Вы имеете в виду, пользуюсь ли сам тем, что продаю? Да, у меня есть «корпоративная» модель - спортивный VOLKSWAGEN-TOUREG, которым я очень доволен.
- Вы регулярно участвуете в мероприятиях, направленных на развитие экономических связей между Японией и Россией. Только что вернулись из Сеула - с международной конференции, посвященной стратегическому сотрудничеству между Дальним Востоком и Кореей, на днях летите в Токио… Публичность помогает в работе?
- Признаюсь, это вечная внутренняя борьба - между стремлением иметь как можно больше инструментов для развития проектов, над которыми работаю, и нежеланием быть публичным человеком. Приходится идти на компромисс, потому что это реально способствует продвижению проектов, призванных изменить жизнь края в лучшую сторону. Поэтому всегда откликаюсь на такие приглашения. В Токио, например, лечу по приглашению РОТОБО - японской Ассоциации по торговле с Россией и Восточной Европой - на презентацию «Приморского кольца».
- Вы добились очень много. А есть что-то, чего вам не хватает?
- Как и многим сегодня - времени. Хочется успеть сделать еще больше - для семьи, для людей, с которыми работаю, для региона, в котором живу.
Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал".
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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