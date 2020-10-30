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Суббота| 30 Января, 08:34 |
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Депутат Артем Самсонов может ответить за поддержку Навального своим мандатом
Причиной так думать стала ситуация с однопартийцем Самсонова из Хабаровского края Максима Кукушкина. Его исключили из КПРФ за участие в митинге 23 января. Об этом пишут в телеграмм-канале «Политический Ипподром».
А вот Артему Анатольевичу как-то везет, ведь он уже неоднократно принимал участие в мероприятиях поддержки оппозиционера Навального и до сих пор не был привлечен за это к ответственности.
«Недавно Артём Анатольевич рассуждал о том, пора ли отправлять Зюганова в отставку, заявляя, что в этом нет необходимости. Но свежее заявление Геннадия Зюганова, где он действия навальнят называет фашиствующими, самого Навального — агентом сразу нескольких западных разведок, а посягательства на президентскую власть — подрывной деятельностью в духе майдана и Беларуси, критически противоречат позициям лидера Владивостокского горкома КПРФ», — пишут авторы телеграмм-канала «Политически ипподром».
Напомним, что несмотря на это, Артем Самсонов пока еще рассматривается в качестве реального кандидата на мандат Государственной Думы РФ. Но чем ближе осенние выборы в Госдуму и ЗСПК, тем больше шансы у руководителя приморского отделения партии КПРФ на проблемы.
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