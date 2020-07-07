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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Июля, 23:19 |
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Привилегия жить на Востоке
Мы говорим с ним о том, можно ли построить на доверии бизнес, способен ли человек жить в двух телах, и о том, как Россия за 6 лет потеряла 27 триллионов рублей «недопроизведенного» ВВП.
Дело
Я возглавляю российское представительство международной китайской торговой компании и также являюсь руководителем российской Группы компаний «Гермес». Мы занимаемся продажей китайских шин для грузовых автомобилей и являемся дилерами японских, китайских и российских брендов.
Качество для нас - прежде всего. На сегодняшний день мы одни из крупнейших поставщиков грузовых шин на Дальнем Востоке. На рынке представлены в трех сегментах. Первый - российский бренд, который позволяет принимать участие в крупных тендерах на российские шины. И два других - для коммерческих структур, которые не ограничены в выборе, и покупают товар, исходя из цены и качества, на которое они рассчитывают.
Рынок
Я не люблю стоять на месте и не люблю делать то, что делают все остальные. Предпочитаю идти на шаг впереди, рискую и завожу в Приморье сегмент рынка, который здесь вообще не представлен, а есть, к примеру, на Западе России. Также мы продаем колеса, которые востребованы у клиентов с узкой специализацией, например, на спецтехнику. Наша ценовая политика и логистика товара конкурентна. При этом мы предоставляем самый большой выбор модельного ряда шин для грузовиков на Дальнем Востоке.
Мы являемся дистрибьютором брендов KORYO (Завод Long March), SUPERMAX и дилерами марок Yokohama (Japan, Thailand), Deruibo (China), Hifly(China), Barkley(China). Прямое сотрудничество с производителями позволяет нам задавать ценовую политику на рынке грузовых шин и гарантировать качество выпускаемой продукции.
Досье "Дальневосточного капитала": Прокаев Анатолий Викторович, руководитель филиала международной китайской торговой компании. В 2003 году окончил ВГУЭС по специальности «Инженер», в 2019 - магистратуру РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Председатель Дальневосточного отделения Изборского клуба.
Доверие
Несколько лет я работал в российской компании, занимавшейся продажей автомобильных шин. Китайские партнеры предоставляли компании товар на миллион долларов - часть мы гасили сразу, а вторую отдавали позже. Они кредитовали нас без процентов, без залога, только под мое имя.
Во время кризиса наша компания задолжала китайцам порядка полумиллиона долларов. Из-за резко возникшей разницы валютного курса мы не могли им вовремя отдать недостающую сумму. Тогда я сказал китайским партнерам: если мы не отдадим вам деньги, я продам свой дом и полностью с вами расплачусь. И когда мы полностью возвратили деньги, китайские партнеры предложили открыть мне представительство их компании в России, что я и сделал.
Я считаю, что в любых отношениях, бизнес не исключение, на первом месте должно быть доверие к партнерам. Все отношения помогает стоить честность, без обмана, без хитрости.
Восточные нюансы
Самое главное - идя на переговоры с китайскими компаниями, брать русских переводчиков. Потому что китайские очень часто имеют процент с будущих продаж. А значит, цена товара будет заведомо выше той, что могла бы быть. Нам трудно представить, как так: ты говоришь одно, а переводчик - совсем другое. Но к этому надо быть готовым.
Говорят, что русский народ пьющий, однако китайцы, на мой взгляд, пьют еще больше. Особенно во время ведения переговоров. По их мнению, если ты не пьешь, значит, не проявляешь уважение. Таким образом они проверяют, на что ты готов, твои ценности, что ты за человек, и потом уже открываются тебе или нет. Дают какие-то поощрения в бизнесе, отсрочки, преференции по ценам, или не дают.
Они исполнительные, трудоголики. И если раньше китайцы все копировали у русских, европейцев, американцев, то сейчас очень многое научились хорошо делать сами. Возьмите телефонную связь. Они впереди планеты всей по 5G системам, да и во многих других областях электроники.
То же касается и шин. С каждым годом оно улучшается. Сегодня китайские компании входят в десятку лучших заводов мира. Они скупают крупные автомобильные и шинные концерны, берут оттуда технологии и применяют у себя.
Конкуренты
Отношения с конкурентами строим на доверии. Игроков местного рынка мы хорошо знаем, чуть ли не вместе работали когда-то. Даем рассрочки, друг другу помогаем. Но за нового клиента бьемся не на жизнь, а на смерть. А в целом, рынок неформально поделен между крупнейшими поставщиками шин. Наша особенность в том, что мы первыми стараемся завозить новинки.
Лучший в классе
Обратите внимание на китайский бренд Supermax, модель SX800. Данные шины ставят на самосвалы Volvo, Scania, Man, КАМАЗы. Их усиленный двадцатидвухслойный каркас позволяет давать максимальную нагрузку на колеса. Очень часто грузовики у нас ездят с перегрузом, шины часто лопаются, рвутся. А Supermax SX800, пройдя жесткие испытания в карьерах, показал наилучшие пробеги и ходимость. Да, эти шины недешевые, средний ценовый сегмент, но в соотношении цена-качество превосходят даже японские. За время продаж шин этого бренда у нас не было ни одного брака или дефекта. Надеюсь, что так и будет дальше.
Инженер
Я окончил ВГУЭС по профессии инженер-автомобилист. Специализация - «Сервис, техническая эксплуатация автотранспортных средств, машин и оборудования». Конечно, полученные знания помогают мне, а, соответственно, и нашей компании разбираться в технических свойствах шин. Мы напрямую общаемся с технологами китайских заводов, предлагаем им вносить изменения в характеристики шин под условия российского рынка. Китайские специалисты анализируют наши рекомендации и нередко применяют их в производстве.
Семья, друзья
Во всем ценю честность, открытость и доверие. Не переношу вранье, обман, предательство. Считаю, что если дружба длится, пока есть финансы, и заканчивается, когда их нет, то это корысть. У меня есть статус в Скайпе, который ясно говорит, что для меня значит дружба: «Друзья - это одна душа, живущая в двух телах». В семейных отношениях важно то же самое - доверие, честность, открытость, взаимопонимание, но есть еще основополагающее - любовь.
Изборский клуб
Когда я вижу, что наше подрастающее поколение не знает, что происходило во время Второй мировой войны, или кто первым полетел в космос, то понимаю, что дальше идти некуда. Я и вошел в Изборский клуб, решив, что хочу прямо участвовать в патриотическом воспитании молодежи. А потом так случилось, что мой товарищ, возглавлявший региональное отделение клуба, переезжая по семейным обстоятельствам в Москву, предложил мне стать председателем дальневосточного отделения.
Изборский клуб занимается проведением круглых столов с участием ведущих известных экономистов и политологов в Москве и российских регионах. В данный момент наше отделение клуба ведет подготовку таких мероприятий. Мы также активно участвуем в проведении встреч с известными представителями Изборского клуба, приезжающими в ДФО из Москвы. Например, организовали приезд во Владивосток Николая Старикова, встречи с которым вызвали огромный интерес. Занимаемся распространением учебно-методических комплектов патриотической направленности в вузах, школах, общественных организациях.
Реальная реальность
Изборский клуб - это не только сообщество экспертов и трибуна, это возможность напрямую общаться с интересными людьми. Участники клуба - это, как правило, видные представители нашей страны, обладающие уникальным багажом знаний. От них напрямую можно услышать то, что не прочитаешь ни в Интернете, ни в СМИ, ни в книгах. Люди, с которыми общаешься в клубе, историю страны знают гораздо глубже большинства из нас. Тут реально очень много неизвестной или малоизвестной информации. Эти знания сильно меняют картину мира и понимание своего места в нем.
При этом лично я в данный момент политической карьеры для себя не вижу. Прочитал в Интернете отзыв под своей статьей - «еще один там мажор собрался в политику». Сообщаю - я из простой рабочей семьи, в бизнесе добился всего своим трудом и искренне надеюсь, находясь на своем месте, работать на то, чтобы наша страна процветала. Если ко мне придет понимание, что для этого нужно идти в политику, я рассмотрю такую возможность.
Курс благополучия
Хочу обратить внимание на разработанную группой патриотически мыслящих экспертов «Курс благополучия» по обретению Россией экономического суверенитета. Искренне желаю, чтобы как можно больше людей ознакомилось с ней, так как она, на мой взгляд, позволяет не совершать уже совершенных страной ошибок.
И также особо я хочу отметить экономическую программу Сергея Глазьева, которая рассматривает текущий кризис как возможность опережающего развития России.
Большинству известна его позиция, нацеленная на дедолларизацию российской экономики, поддержку отечественной промышленности, взятие под реальный контроль государства ЦБ России.
Он утверждает, что современная денежная политика в России является неоколониальной. Так как она предусматривает свободное трансграничное перемещение капитала, уничтожение внутреннего кредита посредством завышения ставки процента и дает свободный допуск международных финансовых спекулянтов к манипулированию национальными валютными и фондовыми рынками.
По его мнению, такая политика камуфлируется термином «таргетирование инфляции». В реальности ее следствием становится прекращение инвестиций, технологическое отставание и снижение конкурентоспособности экономики, которое с лагом около 5 лет неизбежно приводит к девальвации национальной валюты и следующей инфляционной волне, что мы и наблюдаем в настоящее время у нас. Ущерб России от проведения этой политики, начиная с 2014 года, по его оценкам, составляет 27 триллионов рублей «недопроизведенного» ВВП и 15 триллионов рублей неосуществленных инвестиций, ее следствием является снижение реальных доходов населения на протяжении шести лет подряд.
По его логике, продолжение следования этому курсу направляют экономику страны в воронку мирового кризиса. То есть при попустительстве Банка России международные спекулянты манипулируют валютно-финансовым рынком, присваивая значительную часть обесценивающегося национального дохода, которую они вывозят за рубеж, и подрывают макро- экономическую стабильность. Вслед за крахом американского фондового рынка сдувается капитализация российской экономики, финансовый рынок которой колонизирован международными спекулянтами. Девальвация рубля, лавина банкротств предприятий и обесценивание их акций создают условия для поглощения российской экономики иностранным капиталом…
А полностью с программой «Курс благополучия» и экономической программой Сергея Глазьева можно ознакомиться на сайте Изборского клуба.
Родина
Быть патриотом - значит любить свою родину, защищать ее даже ценой своей жизни. Что-то делать на благо Отечества, чтобы можно было гордиться своей страной.
Я люблю место, в котором живу. Мне предлагали переехать в другие города, за границу, но я отказался уезжать даже из Владивостока. Родился в Хабаровске, но с одного года меня перевезли сюда, и всю сознательную жизнь я прожил здесь. Для меня Владивосток - это город - мечта. Да это все! Это жизнь, это семья, это родина моя.
Конституция
Я буду голосовать за поправки в Конституцию России. Действующую в России Конституцию писали две американские юридические компании. Мне трудно представить, что они писали ее на благо чужой страны. Если судить по правлению Ельцина, американцы создавали платформу, чтобы ее развалить.
В новой конституции я вижу открывшееся небольшое окно возможностей, чтобы вернуть стране свой закон, нормы и обязанности, органичные русской истории и нашему мировоззрению. Главное - чтобы наша многовековая политическая культура соответствовала правовому формату государства.
Дальний Восток
Служить, работать и учиться на Дальнем Востоке не значит жить где-то на окраине, вдали от центра. Это значит быть на самом острие великой цивилизации. В этом смысле у Владивостока, Дальнего Востока в целом и у нашего филиала Изборского клуба в чем-то схожие цели, сопоставимые с общегосударственными задачами и проектами.
Во-первых, это задачи геополитического масштаба. Освоить и основательно обжить передовые рубежи Родины, сделать край опорным центром Русского мира, осмыслить и осуществить сотрудничество с приграничными гигантами региона - Китаем, Японией, Кореей и со всеми странами тихоокеанского бассейна до США и Австралии. Если окно в Европу прорублено давно, то Азия остается для нас в чем-то загадкой, другим миром. Русский север и восток - это пространство будущего технологического прорыва, культурной и экономической экспансии. Оживающий Северный морской путь, Великий шелковый путь, газопровод «Сила Сибири» - лишь первые ласточки.
Второй важной задачей является поиск дальневосточной региональной идентичности - тех специфических культурных черт и человеческих качеств, которые подчеркивают уникальность региона. Ведь нашу большую страну скрепляют не материальные богатства, штрихпунктирные границы или гражданство по паспорту. Наши соотечественники, в каких бы частях России они ни жили, живут великой русской мечтой, переливы которой разнятся от региона к региону.
Общерусское национальное сознание - сознание больших пространств и вселенских смыслов. Оно требует большого и сильного государства, «цветущей сложности» народов и культур. Поэтому русские люди в каждом уголке большой страны должны обрести или вернуть себе национальное самосознание. Для этого нужно вписать дальневосточную идентичность и мечту в рождающуюся заново русскую мечту, в большой государственный проект. Поиск этой уникальной специ- фики - наша общая сверхзадача.
Несмотря на якобы отсутствие здесь (почти как в Москве) своих «коренных» жителей, происхождение от той или иной волны миграции имеет большое значение. В конце концов, очередная людская волна, сравнимая с энтузиазмом советских строек века, должна с нашей помощью захлестнуть регион уже в начале века XXI.
Поэтому задача филиала Изборского клуба на Дальнем Востоке сугубо практическая - вызвать еще один масштабный человеческий прилив в регион, где демографические диспропорции с соседними странами вселяют пока лишь сильные опасения. Усилиями ученых, историков, журналистов, художников и писателей мы должны вместе вписать Дальний Восток в ментальную карту России, чтобы он не занял в ней место окраинного пазла.
Усилия Москвы, властей региона и Клуба в этом смысле полностью созвучны. Мы вместе должны показать человеку такую мечту и такой проект, чтобы жизнь в ДФО по сравнению с европейской Россией казалась сказкой.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
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