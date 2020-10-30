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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Марта, 01:20 |
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Владивосток может лишиться мэра в очередной раз
Лица, близкие к правительству Приморского края, но пожелавшие остаться неизвестными, заявили, что глава Владивостока покинет свой пост после 17 марта. Данная дата очень инетерсна в подобном контексте, так как именно в этот день у губернатора региона Олега Кожемяко будет день рождения.
Политологи считают, что данное развитие событий вполне логично, так как к отставке привели системные ошибки мэра, которые в последствии вышли в череду серьезных проблем. И их уже будет решать другой специалист.
«Появление подобных сообщений закономерно в данной ситуации. Сегодня глава города Олег Гуменюк как никогда близок к отставке. Понятно, что причиной данного события является не какой-то единичный случай, а целая череда провалов, которая уже перешла за критическую отметку и системный Олег Гуменюк создает региональной власти много проблем именно неэффективностью работы его команды. Понятно, что в рамках будущего избирательного цикла власть просто не имеет права сохранять такие очаги нестабильности и формировать предвыборные риски. Я думаю, отставка произойдет, это только вопрос времени. Тем более, что уже называются более конкретные сроки», — прокомментировал новость об отставке градоначальника политолог Павел Наливайко.
Специалист отметил, что отставка будет "мягкой" и Олег Гуменюк удостоится другой должностью. Вполне вероятно, что Олег Кожемяко примет решение сохранить данный кадр и переназначит его на иной пост.
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