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02 Марта 2021, 17:39 | Персона

Владивосток может лишиться мэра в очередной раз

Известный и авторитетный в политическом сообществе региона телеграмм-канал "Эксперты Приморского края" опубликовал информацию о том, что мэру Владивостока на своем посту осталось работать всего несколько недель. После 17 марта может произойти его отставка. Об этом сообщает ИА "Сопки".

Лица, близкие к правительству Приморского края, но пожелавшие остаться неизвестными, заявили, что глава Владивостока покинет свой пост после 17 марта. Данная дата очень инетерсна в подобном контексте, так как именно в этот день у губернатора региона Олега Кожемяко будет день рождения. 

Политологи считают, что данное развитие событий вполне логично, так как к отставке привели системные ошибки мэра, которые в последствии вышли в череду серьезных проблем. И их уже будет решать другой специалист. 

«Появление подобных сообщений закономерно в данной ситуации. Сегодня глава города Олег Гуменюк как никогда близок к отставке. Понятно, что причиной данного события является не какой-то единичный случай, а целая череда провалов, которая уже перешла за критическую отметку и системный Олег Гуменюк создает региональной власти много проблем именно неэффективностью работы его команды. Понятно, что в рамках будущего избирательного цикла власть просто не имеет права сохранять такие очаги нестабильности и формировать предвыборные риски. Я думаю, отставка произойдет, это только вопрос времени. Тем более, что уже называются более конкретные сроки», — прокомментировал новость об отставке градоначальника политолог Павел Наливайко.

Специалист отметил, что отставка будет "мягкой" и Олег Гуменюк удостоится другой должностью. Вполне вероятно, что Олег Кожемяко примет решение сохранить данный кадр и переназначит его на иной пост. 

Теги: Владивосток  мэр  Гуменюк 


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