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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Сентября 2020, 13:00 | Персона
Владимир Новиков: Не переношу лизоблюдство
С Владимиром Новиковым, депутатом Государственной Думы от Приморского края мы говорим о том, нужно ли из Владивостока переезжать в Артем, как к ДФО относятся монополисты и почему в 2035 году экономический рост Дальнего Востока должен в два раза превысить среднероссийский
- Владимир Михайлович, политика - это для одних возможность что-то полезное сделать для людей, для вторых - способ решать свои личные вопросы. Для вас что такое политика?
- Работа. Началом своей политической карьеры я считаю момент, когда я в 1993 году стал директором предприятия. Как только начинаешь вести диалог с группой людей, выражая свои идеи, убеждая их, отвечая на их запросы, ты уже участвуешь в политическом процессе. Поэтому я не соглашусь с утверждением, что глава города должен быть исключительно хозяйственником. Это просто невозможно. Политик, в моем понимании, это человек, который намерен добиваться положительного результата, не унизив, не обидев тех, кто с ним в диалоге. Поэтому политика для меня уже даже больше, чем работа, я почти 30 лет ею занимаюсь в том или ином смысле этого слова.
- Какой случай в работе оставил у вас самое большое переживание?
- Когда молодая девушка у меня на личном приеме письменно отказалась от своей матери, по сути, выставив ее на улицу. Она не была из неблагополучной семьи, мать отдавала ей всю свою любовь, но вырос такой человек, которому в определенный момент жизни мать надоела. Изучив все предшествующие этому события, я со своими коллегами понял, что продолжение совместной жизни плохо кончится для них обеих. Поэтому устроил эту пожилую женщину в дом-интернат, в котором она в добрососедских отношениях с хорошими людьми стала доживать свой век.
Этот случай я не забуду никогда. Сколько лет прошло, а я и сейчас перед собой вижу пожилую женщину, ее слезы.
- А из того, что приносило вам полное удовлетворение от работы, во всех смыслах…
- Знаете, таких моментов, к счастью, было гораздо больше. Когда работал главой - удовлетворение от того, как преображался Артем. Ведь когда вступил в должность, в городе не было света и тепла, люди перекрывали дороги…сложно было. А сейчас это один из самых комфортных городов края для проживания. Многие из Владивостока переехали в Артем жить, а работают во Владивостоке. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой ареной останется в моем сердце навсегда. Как удалось это воплотить в жизнь в то время - отдельная история.
Один из последних примеров уже из моей работы в Государственной Думе. Ко мне на прием в Москве пришла женщина, которой на достаточно престижной государственной службе создали невыносимые условия труда, понизили ее в должности, изменили место работы, вынуждая уволиться. Поскольку этот человек родом из Приморья, она обратилась ко мне, и мы отработали алгоритм действий, позволивший ей восстановиться на прежнем месте работы, вскоре она получила очередное специальное звание. То есть справедливость восторжествовала. Я искренне радуюсь, когда удается вернуть веру людей в справедливость.
- В Госдуме вы работаете в Комитете по региональной политике, проблемам Севера, Дальнего Востока и Арктики. Расскажите об этом.
- На мой взгляд, именно для развития Дальнего Востока это очень полезный комитет, поскольку долгое время центральное руководство страны обращало внимание на ДФО по остаточному принципу, пока не стало понимать, что еще чуть-чуть, и с макрорегионом все будет совсем плохо. Люди уезжают, предприятия закрываются, стоимость энергоносителей высокая, поэтому нужно заниматься Дальним Востоком не меньше, а в некоторых областях и больше, чем центральной частью России. С этой целью в 2011 году и был создан наш комитет. Мы контактируем со всеми министерствами и ведомствами, занимаемся глубокой рекогносцировкой происходящего в дальневосточных регионах. По факту доводим видение реальной ситуации в ДФО наверх с целью принятия решений, необходимых для развития региона в законодательной сфере, с последующим контролем выполнения законов на местах.
- Например?
- Все последние законы о Свободном порте Владивосток, о территориях опережающего развития проходили через наш комитет. Более того, со временем мы распространили действие этих законов на арктические территории. По сути, мы строим законодательную базу по защите инвестпроектов, развитию и созданию инфраструктуры для ведения бизнеса на Дальнем Востоке и северных территориях, чего раньше вообще не было. Льготная ипотека для дальневосточников - результат нашего лоббизма тоже.
Особый интерес федеральной власти к ДФО подчеркивает недавний Указ президента России об устойчивом развитии Дальнего Востока. Он уже подписан, и министерства должны отработать программу развития округа в среднесрочной перспективе до 2024 года и в долгосрочной перспективе до 35-го года уже с конкретными показателями. В 2035 году экономический рост Дальнего Востока должен, как минимум, в два раза превышать средние показатели развития по России.
- Вы верите, что реально Дальний Восток до 24-го года будет представлять гораздо более развитый регион?
- До 24-го - нет, но до 35-го - да. Хотя, в любом случае, каждый год на Дальнем Востоке действие этих законов будет вносить свою положительную динамику как в экономику, так и в улучшение качества жизни. В Указе президента прописано не только про развитие предприятий, про новые рабочие места, но и про социальную поддержку. Чтобы и детские сады были в необходимом количестве, и школы хорошие, музыкальные школы и спортивные учреждения, медицина чтобы была качественная. По этим направлениям в ближайшие годы именно по Дальнему Востоку из федеральных средств такая поддержка и помощь запланированы.
- За время, которое вы являетесь руководителем Ассоциации муниципальных образований Приморского края, что вызывает у вас удовлетворение от проделанной работы?
- Наша ассоциация с момента своего создания никогда не работала для галочки. В соответствии с действующим федеральным законодательством, такая организация в структуре органов местного самоуправления, органов государственной власти обязана быть, но я, контактируя со многими своими коллегами по Российской Федерации, имею возможность сравнивать. И на самом деле горжусь тем, что наша организация действительно работоспособная. Мы не делим рассматриваемые вопросы на удобные или неудобные для руководства края или госструктур, с которыми органам местного самоуправления нужно работать во взаимодействии. Как только возникают общие проблемные вопросы в муниципалитетах, мы сразу выносим их на Совет и вырабатываем программы для их решения на местах совместно с Правительством края.
- Подобные организации есть во всех регионах?
- Да, во всех регионах. Но наша - единственная, которой руководит депутат Государственной Думы Российской Федерации. Везде на других территориях ими управляют действующие главы муниципалитетов.
- То есть у приморских муниципалитетов есть возможность сразу на уровне Госдумы свои вопросы решать?
- Вы сами это сказали. И, как мне кажется, мы этим правом пользуемся, стараемся доводить информацию с мест в неискаженном виде и получать обратную правдивую связь из министерств и ведомств.
- В Госдуме над чем вы работаете, что хотели бы отметить на данный момент?
- В настоящее время с нетерпением жду отчет министра по развитию Дальнего Востока по программе дальнейшего развития ДВ. Я хочу услышать конкретику по ней от органов исполнительной власти. И, конечно, хочу воспользоваться шансом лично принять участие в решение задач, поставленных перед правительством президентом России. Чтобы устойчивое экономическое развитие Дальневосточного федерального округа достигло установленных в Указе показателей. Это будет сложно, но я не думаю, что это невозможно.
- Вы реально чувствуете, что так и будет?
- Я верю в это. Если бы не был уверен, думаю, что мне не нужно было идти в политику, ставить перед собой задачи, добиваться их реализации, снова ставить задачи и идти дальше. Иначе терялся бы смысл.
- Что вы цените в людях? Какие качества вызывают у вас уважение? И что, наоборот, просто не переносите?
- Вранье не переношу, лизоблюдство, подставы всякие. Зависть тоже я не люблю. Это нехорошее качество. А порядочность, ответственность, дисциплину - ценю. Доброту.
- Наверное, поэтому вы работаете с пенсионерами по программе «Серебряные волонтеры»?
- Да. Всю свою жизнь в политике я с удовольствием активно работал с молодежью и с пенсионерами. Я считаю, что нам нужно активнее укреплять связь поколений. Потому что сегодня, в условиях общения через интернет, между ними во многом теряется взаимосвязь. Поэтому надо направить больше проектов на прямое живое общение молодежи и пенсионеров.
Вот и последние события показали, что нашим пожилым людям, когда они вынуждены были сидеть дома, волонтерскую помощь разносила молодежь. Абсолютно бескорыстно, и страх заболеть никого из них не оттолкнул от выполнения важной общественной задачи.
А учитывая агрессивную политику по отношению к России со стороны многих зарубежных государств, нужно, чтобы старшее поколение, особенно ветераны, передали юношам и девушкам тот опыт, который через интернет не передается.
- Что самого ценного вам дал опыт работы мэром Артема?
- Половину своей трудовой деятельности я проработал главой города. И это было время становление меня как человека. Тем более мэром я стал в достаточно молодом возрасте. Конечно, это ответственность. Хотя это качество было у меня всегда. Я из семьи военнослужащего, и всегда знал, что, взявшись за дело, должен его довести до конца. Отступать нельзя. Нужно вперед идти, как бы сложно ни было. Умение работать с обществом, с командой, умение вести переговоры, строить свой график, планы своей работы, ну и расстановка приоритетов: что для тебя первое, а что второе, что третье. Ну и, безусловно, это работа, которая направлена на бескорыстное оказание помощи жителям.
- Сейчас планируется реорганизация компании «Аэрофлот» с передачей части рейсов новой, создаваемой на Дальнем Востоке авиакомпании. Обращали ли вы в комитете внимание на этот вопрос?
- Не только обращали, но я лично поднимал вопрос перед министром по дальнейшему функционированию нашей дальневосточной авиакомпании «Аврора», в которой около тысячи работающих только в Приморье. В недалеком прошлом уже видел отрицательные результаты реорганизации «Аэрофлота» на примере ликвидации авиакомпании «Владивосток Авиа». Дальневосточники помнят, сколько было проблем, пока не была создана компания «Аврора». И если вдруг эта компания уйдет с экономического пространства Приморского края, будут огромные потери для экономики края. И, соответственно, социальные потери для жителей. Мы в комитете активно занимаемся тем, чтобы данный опыт не повторился. Работа в отношении нашего главного авиаперевозчика государственного - это достаточно длительная, непростая работа.
На совещаниях, на заседаниях комитетов мы часто критикуем ответственных чиновников, которые не всегда учитывают специфику Дальнего Востока. Это во многих позициях невидимая для населения деятельность Думы. И я вижу свою задачу как раз в том, что, если у них сформировалось неправильное мнение, нужно добиться того, чтобы оно менялось и становилось близким к дальневосточникам.
Помимо «Аэрофлота» есть же много и других государственных компаний, которые не всегда хотят у нас развиваться. Радует, правда, что наконец «Газпром» планирует увеличить свое присутствие на Дальнем Востоке, в частности, по газификации Приморского края.
- Разговаривая с вами, чувствуешь уверенность в шагах, которые предпринимаются правительством в отношении ДФО, что они будут положительны для людей.
- Спасибо. Если, действительно, в процессе нашей беседы я вам свою точку зрения передал. Более того, я уверен, что через некоторое время жить в Приморском крае можно будет очень достойно. Сегодня очень многие люди стремятся в Краснодар, потому что там тепло, много фруктов и развитая инфраструктура. За работой - в Москву и Питер. На погоду мы повлиять не сможем, но то, что жить будет комфортнее и новых рабочих мест будет гораздо больше, - это точно. Я думаю, что лет десять еще нам нужно, чтобы наш регион вышел на такие устойчивые перспективы.
Фото из личного архива.
Дмитрий Кожевников.
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