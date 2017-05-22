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Владивостокский морской торговый порт и порт Тяньцзинь договорились о сотрудничестве
Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек Юсупов и президент группы компаний «Тяньцзинский порт» Лю Вэй. Церемония подписания прошла 6 июня в городе Тяньцзинь.
Основная цель соглашения – взаимное увеличение грузооборота между портами. В рамках Соглашения стороны сосредоточат совместные усилия на деятельности по привлечению дополнительных объемов грузов на железнодорожный и морской транспорт. В соответствии с условиями соглашения порт Тяньцзинь и ВМТП создадут рабочую группу, которая в течении 15 дней разработает рекомендации по расширению портфеля услуг портов. Стороны, как агенты друг друга, смогут размещать информацию об услугах, интегрировать расчетные системы партнера в корпоративные информационные системы и собственные сайты.
Также меморандум позволит сторонам расширить двухсторонние контакты в области модернизации погрузочно-разгрузочных работ, инфраструктурного строительства и железнодорожных перевозок.
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