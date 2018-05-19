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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:29 |
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"Русская рыбопромышленная компания" прописывается в ТОР "Надеждинская"
Генеральный директор ООО «Русская рыбопромышленная компания» Андрей ТЕТЕРКИН представил проект врио губернатора Приморья Андрею ТАРАСЕНКО, сообщает www.primorsky.ru.
По словам Андрея Тетеркина, две из четырех компаний, входящих в состав холдинга, зарегистрированы в Приморье. Компания заинтересована в размещении производств на территории региона. «Русская рыбопромышленная компания» также планирует построить завод по производству филе минтая, мощностью 25 тыс. тонн ежегодно, и семь супертраулеров, вложив в этот проект почти $700 млн до 2023 года. Кроме того, совместно с Владивостокским морским рыбным портом компания участвует в реализации проекта по строительству холодильника.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) создана в 2011 году частными российскими инвесторами для консолидации российских рыбодобывающих активов в различных регионах страны. Основными объектами промысла являются минтай и сельдь. Компания имеет собственный причально-складской комплекс во Владивостоке.
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