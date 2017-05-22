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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке откроют первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику
Компания «Джей Ти», как производитель индийского чая, намерена наладить в Приморье производство таких сортов чая, как: черный и зелёный байховый фасованный индийский для разовой заварки, гранулированный и крупнолистовой высшего и первого сортов под торговыми марками «Золотая Виктория», «Олд Инглэнд», «Голд Бонд», «Индус», «Король Джунглей», «Уссурийский Тигр», «Синий Алмаз».
Фабрика разместится на площадке производственно-логистического комплекса «Янковский» в г. Артем. Выгодное географическое местоположение позволит резиденту развивать поставки продукции на всю территорию Дальнего Востока, Западную и Восточную Сибирь. В дальнейшем инвестор намерен увеличивать производственные мощности и расширять рынки сбыта.
Как отметил генеральный директор ООО «Джей Ти» Танмай Чакрабарти, решение о получении статуса резидента свободного порта основано на возможности применить в реализации инвестпроекта предоставляемые налоговые преференции.
Генеральный директор ООО «Джей Ти» Танмай Чакрабарти: "Приоритетной задачей для нас является выпуск качественной продукции по доступной цене для покупателя. В планах развивать предприятие, увеличивать рынок сбыта продукции, в том числе, наладить экспорт в такие страны как Беларусь, Монголия, Казахстан, Китай. Создаваемое в Приморском крае производство станет самым крупным в России для нашего холдинга. К тому же, площадка производственно-логистического комплекса «Янковский» позволяет сосредоточить всю инфраструктуру предприятия в едином комплексе".
Реализация проекта пройдет в несколько этапов с 2017 по 2022 годы. В этот период компания установит необходимое новое технологическое оборудование в цехах и настроит производственные линии. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2017 года.
В каждом их трех цехов основного производства будут выпускаться разные виды продукции. Также, на фабрике будет работать лаборатория по контролю качества сырья, материалов и выпускаемой готовой продукции. Продукция изготовлена из 100% индийского сырья, на каждой пачке размещен подтверждающий знак Чайного Совета Индии «Tea India».
Напомним, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что в 2017 году Минвостокразвития России планирует распространить режим Свободного порта Владивосток еще на 4 муниципальных образования: Елизовский муниципальный район Камчатского края, городской округ Хабаровск и Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, Углегорский городской округ Сахалинской области.
«Мы будем расширять границы и совершенствовать режим Свободного порта Владивосток», - добавил он.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 344 заявки на общую сумму инвестиций более 351 млрд рублей и перспективой создать более 33 тысяч рабочих мест. Резидентами СПВ являются 188 компаний с объемом инвестиций более 275 млрд рублей и перспективой создать около 26 тысяч рабочих мест.
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