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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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По маршруту Владивосток – Благовещенск до сентября будет курсировать беспересадочный купейный вагон
В результате работы регионального министерства транспорта и строительства, которая проводилась по поручению губернатора области совместно с ОАО «РЖД», достигнуты договоренности по вопросу организации в летний период курсирования беспересадочного вагона по маршруту Благовещенск – Владивосток - Благовещенск.
12 июня в 18.02 московского времени из Владивостока начинает курсировать беспересадочный купейный вагон сообщением Владивосток – Благовещенск. А15 июня в 19.23 местного времени вагон отправится из Благовещенска во Владивосток в составе поезда №35.
Перевозки из Владивостока будут осуществляться с 12 июня по 10 сентября. Вагон будет входить в состав поезда №99 сообщением Владивосток – Москва, с прибытием в Хабаровск в 6.20 и далее вагон будет перецеплен к поезду №35 и продолжит в 12.20 московского времени следование сообщением Хабаровск – Благовещенск. В Благовещенск поезд №35 с беспересадочным вагоном прибывает по расписанию в 8.01 местного времени.
С 15 июня по 12 сентября беспересадочный купейный вагон будет курсировать по маршруту Благовещенск – Владивосток. Вагон из Благовещенска в 19.23 местного времени начнет путь в составе поезда №35 до Хабаровска, затем его прицепят к поезду № 100 сообщением Москва – Владивосток. Во Владивосток пассажиры прибудут в 23.30 московского времени.
«Главная задача реализации данной программы – повышение транспортной доступности к курортам Приморского края и мобильности жителей Амурской области», - отметил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.
- По маршруту Владивосток – Благовещенск до сентября будет курсировать беспересадочный купейный вагон
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