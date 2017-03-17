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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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В Хабаровском крае устроили ликбез для экспортеров
В прошлом году Хабаровский край - единственный представитель ДФО - вошел в число 13 регионов - участников пилотного образовательного проекта, запущенного в 2016 году Российским экспортным центром (РЭЦ).
Главный смысл проекта - обучить экспортно ориентированный малый и средний бизнес в регионах ведению внешнеэкономической деятельности. Проект разрабатывали профессиональные методологи, действующие экспортеры и специалисты в разных областях. Он включает в себя основные этапы экспортного проекта, начиная от переговоров и заканчивая поставкой продукции.
В Хабаровском крае реализацию образовательной программы начали с подписания соглашения между краевым министерством международного и межрегионального сотрудничества и Российским экспортным центром. Координатором «пилота» в регионе стал краевой Центр поддержки и развития экспорта, который является «единым окном» для экспортно ориентированных малых и средних предприятий региона, оказывает информационную, консультационную и организационную поддержку предприятиям, которые экспортируют или планируют выйти на внешние рынки, ведет постоянный обмен информацией с 23 торговыми представительствами РФ в иностранных государствах.
По словам руководителя Центра поддержки Ивана СУХАНОВА, «важной проблемой является то, что многие предприниматели, особенно начинающие работать в сфере экспорта, не знают основ этой деятельности».
В рамках программы региональные тренеры прошли обучение в РЭЦ и получили аккредитацию на проведение образовательной работы в крае. В прошлом году они провели ряд обучающих семинаров, на которых рассказывали о документационном и правовом обеспечении экспортных проектов, управлении финансовыми ресурсами для экспортеров, деловой коммуникации в экспортной деятельности, таможенном оформлении экспортных операций.
«Обучение прошли представители свыше 40 экспортно ориентированных предприятий региона, выдано около 90 сертификатов. Часть предпринимателей - действующие экспортеры, часть - новички. Это своеобразная удочка, чтобы начать ловить рыбу. Для компании это бесплатно, нужно только чтобы были регистрация на территории Хабаровского края и высшее образование. Если мы не займемся ликбезом, то будет сложно что-то получить на выходе от наших предприятий», - отметил Иван Суханов.
Краевые власти демонстрируют активную поддержку предприятиям - экспортерам региона. В сентябре 2015 года на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение между правительством Хабаровского края и АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО «ЭКСАР») о совместном продвижении механизмов государственной поддержки экспорта в крае. В рамках реализации этого соглашения АО «ЭКСАР» обеспечило страховое покрытие экспортных контрактов предприятий края на более чем 100 млн рублей.
В прошлом году при поддержке Центра четыре экспортно ориентированные компании края подписали больше десяти контрактов на поставку продукции в КНР, Южную Корею и Японию. Кроме этого, оказана консультационная поддержка в части подготовки экспортных контрактов, организованы коллективные выезды предприятий для участия в выставочных мероприятиях, а также деловые переговоры с представителями иностранных делегаций. В практике Центра - организация выездных бизнес-миссий деловых кругов края в страны АТР, в частности в Японию.
«Многие экспортно ориентированные компании испытывают трудности с вхождением на иностранный рынок, с поиском потенциальных потребителей за рубежом. Наша задача - помочь им в этом», - считает Иван Суханов.
По словам директора специализирующегося на выпуске печенья ООО «Десерт» Анны КОЧЕМАСОВОЙ, в основном благодаря содействию Центра экспорта предприятию удалось выйти на внешний рынок, и сегодня в Поднебесную отправилась пробная партия. К слову, продукция производится по стандартам ГОСТ, ООО «Десерт» способно выдавать ее до 50 тонн в месяц.
В прошлом году обновлен портал внешнеэкономической деятельности края (khabexport.com), запущена английская версия, сформированы календари событий и выставочных мероприятий, база знаний и каталог действующих экспортеров края.
По итогам 2016 года количество посещений составило более 10 000, география - 34 страны.
Досье «Дальневосточного капитала»: Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края был создан в 2011 году. За период 2014-2016 гг. в Центр поступило свыше 2000 обращений от экспортно ориентированных малых и средних предприятий края. Проведено более 30 профильных обучающих мероприятий по внешнеэкономической деятельности. Организовано и проведено более 15 бизнес-миссий для экспортно ориентированных предприятий региона в страны АТР и ЕС. При поддержке Центра малые предприятия края заключили 20 экспортных контрактов на общую сумму порядка $10 млн.
Вера КАЛИНИНА.
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