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18 Июня 2013, 16:15 | Тема номера

Холодное золото 2013-го: Накопленный запас прочности должен поддержать золотодобывающие предприятия Хабаровского края

Резкое падение цен на золото, произошедшее в первом квартале 2013 года, стало следствием значительного изменения рынка. Но возникшая нестабильность пока не сможет существенно ухудшить положение золотодобывающих предприятий Хабаровского края, пользующихся "Золотой программой" хабаровского филиала ВТБ.

Нервы рынка

Как рассказал «ДК» рыночный стратег лондонского офиса компании «ВТБ-капитал» Андрей КРЮЧЕНКОВ, потрясения золотого рынка возникли прежде всего вследствие сильного оттока институциональных инвестиций из ETF-фондов, которые активно ликвидировали свои позиции на всех сырьевых рынках. Но золото пострадало больше всех. До конца 2012 года оно находилось в долгосрочном восходящем тренде, который усилился после кризиса 2008 года: все кинулись защищать свои активы от инфляции, поскольку центробанки ведущих государств, начиная с США, начали вливать деньги в экономику. Кроме того, ETF-фонды, представляющие из себя металлические счета, где золото можно купить не физически, а, скорее, как ценную бумагу, подтолкнуло и желание защититься от макрорисков, связанных с неустойчивым положением экономики.

И вот в I квартале 2013 года, впервые за 10 лет, из этих фондов произошел рекордный вывод капиталов. Отток по инвестициям в золото в это время составил примерно 195 тонн, из них 177 тонн - средства со счетов ETF-фондов. Движение в том же направлении продолжилось и с началом второго квартала. Рынок остывает, золото опустилось ниже $1 400 за тройскую унцию.

- Начинает понемногу восстанавливаться экономика США, укрепляется доллар, и игроки видят большую выгоду в переводе средств на фондовый рынок, который поднялся до рекордных отметок, - подчеркивает Андрей Крюченков.

Но оборот золота - вещь непростая. Кроме спроса в ETF, существует еще его физическое потребление в виде золотых слитков и монет, драгоценных изделий. Спрос на золотой товар растет, хотя и не в таких объемах, чтобы покрыть отток из фондов. Важная составляющая спроса на золото - продажи ювелирных изделий. Данный сегмент очень чувствителен к ценам. В основном определяют положение этого рынка жители Индии и Китая, которые традиционно высоко ценят золотые украшения в личном пользовании. Повышение спроса в Индии обычно наблюдается в IV квартале, после реализации урожая сельхозпроизводителями, его подогревают национальные праздники этого времени. И, поскольку в прошлом году цены были высокие, покупки не имели значительного прироста. Теперь же, в связи со снижением цен, потребительская активность возрастает.

Журнал ChinaPRO опубликовал данные Всемирного совета по золоту, согласно которым спрос на этот вид металла в КНР по итогам января-марта 2013 года вырос на 22% по сравнению с аналогичными показателями 2012 года, хотя мировой спрос в то же время упал на 13%. При этом спрос на ювелирные изделия в Китае составил 185 т, увеличившись на 19% в годовом исчислении. Стратег «ВТБ-капитала» подмечает, что китайцы активизируют покупки, когда цена на Лондонской бирже опускается до $1 350 - 1 360 за тройскую унцию, и занимают выжидательную позицию, когда рынок начинает подниматься.

- Я думаю, что уже во II квартале рынок будет обретать более сбалансированные черты, несмотря на продолжение оттока из ETF. Спрос на физическое золото остается и постепенно уравновешивает ситуацию. А в конце III - начале IV квартала можно ждать восстановительного роста за счет традиционного увеличения спроса в Азии, - говорит Андрей Крюченков. - Хотя не думаю, что цена золота сразу полетит вверх - инвесторы испугались и осторожничают. Но им понравилось торговать благородным металлом. Потому все не уйдут и будут добавлять ликвидности рынку, стараясь заработать на корректировках спроса, как делают это на других сырьевых рынках.

Еще 10 лет назад оборот золота был профессиональным межбанковским рынком, на котором не было никаких институциональных инвесторов. Теперь он стал похож на другие сырьевые рынки, реагирующие на изменение положения курса валют, макроэкономических показателей и политической ситуации. В нем проявилась спекулятивная составляющая, которая все последние годы гнала его вверх, а теперь тянет вниз.

Страховка производителя

По мнению экспертов, в такой ситуации перед золотодобывающими компаниями встает острая необходимость хеджирования (страхования) появившихся рисков. Вот что рассказал «ДК» заместитель начальника отдела по работе с клиентами хабаровского филиала ВТБ Дмитрий ШИНКАРЕНКО:

- По хеджированию мы ведем работу довольно давно. Первые предложения - зафиксировать стоимость золота - мы делали для артелей Хабаровского края в 2009 году. Но на растущем рынке это оказалось для них неинтересным.

Популярная у недропользователей «Золотая программа» ВТБ имеет определенные условия финансирования, предполагающие расчет объемов финансирования в зависимости от прогнозной цены на металл. Для расчета используются цены ниже рыночных, чем банк страхует и себя, и артель. В этом году общий объем кредитного финансирования банком средних артелей Хабаровского края составляет более 900 млн рублей. При этом филиал заключил договоры на покупку более 2,8 тонны золота.

Стоит сказать, что кредитными линиями пользуются не все артели - клиенты хабаровского ВТБ. Немало тех, кто ограничивается предоставляемым бесплатным авансированием, предусмотренным договором купли-продажи металла. Промывка золота, как правило, начинается в первой декаде мая, а уже в конце месяца или начале июня старатели везут первые партии на аффинажный завод. Как только переработчик дает подтверждение, что металл у него, артель может обратиться за авансом, получив уже на следующий день до 80% от стоимостных объемов поставляемой партии. В течение 20 дней золотодобытчик может реализовать золото и погасить полученный аванс. Если этого не происходит, на сумму аванса начисляются проценты, равные ставке рефинансирования Банка России, начиная с 21 дня.

Текущий сезон золотодобычи уже профинансирован, на все золотодобывающие компании открыты лимиты, ВТБ выполнит все свои обязательства перед клиентами. Не планируется изменений ни процентных ставок по кредитам, ни дилинговой комиссии по договорам купли-продажи.

- Сейчас нет планов по повышению комиссии и на будущий год, - говорит Дмитрий Шинкаренко. - А кредитная политика будет зависеть от того, с каким финансовым состоянием артели закроют нынешний сезон. Это будет ясно уже в ноябре.

В хабаровском филиале ВТБ подчеркивают, что рынок не стал убыточным, потому что себестоимость добычи золота до сих пор ниже, чем его цена на рынке. Но годы очень высокой цены, вероятно, закончились. Хотя у экспертов нет единого мнения о дальнейшем развитии событий.

- Кто-то говорит, что цена вырастет до $1 600 за тройскую унцию, есть те, кто прогнозирует даже $1 800, - поясняет Дмитрий Шинкаренко. - Что касается наших артелей, скорее всего, многие из них пересмотрят свои добычные планы, выбирая участки с более высоким содержанием золота, на которых ниже себестоимость производства и выше конечный доход.

Но месторождений с высоким содержанием золота в песках и руде в крае с каждым годом становится все меньше. Ранее разведанные месторождения отрабатываются, а вновь разведанных практически нет из-за снижения объемов геологоразведочных работ. Потому те, кто вкладывался в разведку и доразведку своих месторождений, сейчас находятся в лучшей ситуации. Кроме того, в последние 2 года многие старатели - клиенты хабаровского ВТБ обновили парк своей техники, что также теперь играет в их пользу, снижая производственные затраты, сводя к минимуму потери от вынужденной остановки оборудования.

- Скорее всего, будет наблюдаться снижение выручки, - прогнозирует Дмитрий Шинкаренко. - Однако я не думаю, что оно приведет к отраслевому коллапсу. Накопленный в последние годы запас прочности должен поддержать артели на протяжении этого года и дать им возможность перестроить свои бизнес-процессы с учетом появившихся изменений.

Александр НИКОЛАЕВ,  "Дальневосточный капитал", N6, июнь.

Теги: золотодобыча  ВТБ-капитал  инвестиции 


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