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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 20 Мая, 06:24 |
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Притягательная сила Хабаровска работает на туристов
Притягательная сила дальневосточной столицы кроется в ее неповторимом облике, где гармонично сплетаются воедино архитектурные сооружения начала прошлого века и современности, где множество храмов, музеев, парков, фонтанов, прудов.
Тысячи жителей и гостей Хабаровска посещают одну из главных достопримечательностей, являющуюся, по сути, символом города, - Амурский утес.
Излюбленным местом отдыха хабаровчан давно стала набережная имени адмирала Невельского. Если подняться выше, на Комсомольскую площадь, взору представится величественный Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери.
На центральной площади имени Ленина летом открывается потрясающая картина: гигантский цветущий ковер с красивыми фонтанами, струи которых в вечернее время рисуют замечательные переливающиеся разными цветами узоры.
Радует горожан и приезжих светомузыкальный комплекс на хабаровских прудах, ставший визитной карточкой дальневосточной столицы. Он является одним из самых больших не только в России, но и в Европе. Во время представления водные струи «танцуют» в ритм с музыкой, меняясь в цвете. Посмотреть на это зрелище собираются тысячи людей.
Гордятся хабаровчане и городскими парками. Все большую популярность приобретает относительно новый парк «Северный», где есть святой источник, у которого верующие набирают воду, церковь Серафима Саровского, заложенная тут в 2003 году и построенная за пять лет. Достопримечательностями парка также являются свадебный комплекс для регистрации брака, с гостевыми беседками, фонтаном и парковыми скульптурами, каскад из трех прудов, соединенных двумя водопадами.
Вера КАЛИНИНА.
Фото Валерия СПИДЛЕНА.
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