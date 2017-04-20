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19 Мая 2017, 18:00 | Тема номера

В Хабаровский край за затерянным миром

Хабаровский край - одна из тех российских территорий, где сохранена уникальная, практически первобытная, природа, а в местах отдыха можно встретить животных в естественной среде их обитания и услышать пение дальневосточных птиц. Природный потенциал региона - одна из ключевых составляющих развития туристической отрасли.

Среди основных источников притяжения туристов - «Семь чудес Хабаровского края»: сикачи-алянские петроглифы, Шантарские острова, озеро Амут, горная страна Дуссе-Алинь, лотосы, амурский тигр. Маршруты к «чудесам края», удаленным друг от друга на тысячи километров, дарят новый импульс жизненной энергии, остановки в заповедных местах, дегустации дальневосточных деликатесов, уникальные фото- и видеосъемки.

Один из самых красивейших и неповторимых уголков природы - Шантарские острова. Шантарский архипелаг - это группа из 15 островов, расположенных в западной части Охотского моря, площадью 2,5 тысячи квадратных километров. Самый большой из них - остров Большой Шантар площадью 1 тыс. 790 кв. километров. На островах обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. Это место традиционного лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, вблизи архипелага проходят маршруты миграции гренландских китов.

Сегодня на островах созданы все условия для развития туризма. В бухте Онгачан построена база отдыха с высоким уровнем сервиса и комфорта, позволяющая принимать до 50 туристов одновременно. Для них организованы прогулочные и экскурсионные маршруты вдоль южного побережья Охотского моря с посещением национального парка «Шантарские острова». Администрация парка (входит в состав федерального учреждения «Заповедное Приамурье») намерена развивать инфраструктуру для экологического туризма непосредственно на архипелаге.


 

 

 

 

Сегодня турмаршруты на Шантары с использованием авиатранспорта (доставка на вертолетах) доступны немногим туристам. Однако в правительстве края совместно с туроператорами разрабатываются маршруты с использованием авто- и водного транспорта, которые заменят дорогостоящий авиаперелет и снизят стоимость тура к Шантарам.

Получили признание туры на горный хребет Дуссе-Алинь.За труднодоступность и заповедный статус эти места иначе еще называют «затерянным миром». В рамках тура путешественникам предоставляется возможность покорить царство скал, озер и водопадов. Они также могут побывать на жемчужине гор - озере Медвежьем, признанном месте космической силы, о котором было рассказано в новом документальном проекте телеканала «РЕН ТВ» «Самые шокирующие гипотезы».

Посещение озера Медвежего возможно только в рамках трех туристических маршрутов Буреинского заповедника: «Затеряный мир», «Вертолетная экскурсия» и «Горный лагерь «Гремячий Лог». Из-за труднодоступности все маршруты считаются уникальными, автономными и требуют соответствующей подготовки.

Одно из самых загадочных природных явлений края - Амурские столбы. Единого мнения ученых об их происхождении нет. Официальная версия природного феномена: Амурские столбы - это остатки магмы, пробившейся на поверхность планеты около 170 млн лет назад и обнажившейся в результате эрозии.

Скалы представляют собой гранитные столбы различной формы высотой от 12 до 70 метров, расположенные на вершине и склонах сопки высотой 885,8 метра. Амурские столбы включают в себя комплекс каменных сооружений, получивших названия: «Шаман-камень», «Церковь», «Стены», «Чаша», «Корона»… При облете окрестностей «Шаман-камня» видны возвышающиеся над деревьями огромные каменные стены протяженностью до 2 км.

Природный объект «Амурские столбы» представляет Хабаровский край в мультимедийном конкурсе «Россия 10» и входит в программы круизных маршрутов по реке Амур.

В 60 км от Комсомольска-на-Амуре, на береговой полосе протяженностью 6 км между нанайскими селами Сикачи-Алян и Малышево находится множество памятников древнего наскального искусства. Это знаменитые петроглифы Сикачи-Аляна. Каменные изображения высечены на уступе береговой террасы и огромных базальтовых валунах, во множестве рассыпанных на правом берегу р. Уссури в месте слияния с р. Амур. Их приравнивают к признанным мировым сокровищам древности - Стоунхенджу в Англии или гигантским каменным изваяниям острова Пасхи.

Высоко в горах, рядом с поселком Горным, находится озеро Амут. Всего в 60 километрах - промышленный город Комсомольск-на-Амуре, а здесь - живописная природа и чистый воздух. Амут является одним из самых чистых водоемов мира. По прозрачности он ничуть не уступает озеру Байкал. Это красивейшее место круглый год притягивает большое количество туристов со всего света. Они едут, чтобы насладиться горным воздухом и удивительными пейзажами. Комфортное проживание путешественникам создано на турбазе «Амут Сноу Лейк», оборудованной по международным стандартам.

Следует отметить уникальный тур «По следу амурского тигра» на территории района имени Лазо. В программе тура знакомство со средой обитания хищника, отслеживание тигра через фотоловушки на тигриных тропах, участие в мероприятиях экологической направленности.

Хабаровский край - один из самых многонациональных регионов России и является родиной для восьми коренных народностей Приамурья, чьи национальные села представляют собой исключительную ценность и неповторимую базу для программ этнографического туризма.

Наибольшую популярность среди туристов завоевали туры в нанайское подворье «Стойбище сородичей» в селе Сикачи-Алян.

Получили популярность существующие на территории края месторождения минеральных вод (Тумнинское, Анненские воды), которые стали опорными базами для организации рекреационного туризма.

Любителям зимних видов спорта предлагается посетить известный на Дальнем Востоке России горнолыжный комплекс «Холдоми», располагающий современным оборудованием мирового уровня и инфраструктурой для комфортного пребывания.

Большое внимание в крае уделяется развитию событийного туризма.

Ежегодно в январе в Хабаровске проходит международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия», в мае-июне - Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». В прошлом году в рамках фестиваля состоялось 10 концертных выступлений на различных открытых и закрытых площадках, марш-парад по центральной улице Хабаровска. В событии приняли участие 18 оркестров из разных стран. Всего мероприятия фестиваля посетили более ста тысяч зрителей.

Большую популярность приобрел ставший традиционным международный фестиваль «Серебряная корюшка», который ежегодно проводится в Советско-Гаванском районе.

В 2016 году в Хабаровске (туристический комплекс «Ривьера Парк на «Заимке») прошел первый фестиваль российско-китайской дружбы, в рамках которого состоялись выступления творческих коллективов, ярмарка-продажа национальных сувениров, уроки китайского языка и каллиграфии, мастер-классы.

В Вяземском районе набирает популярность ставший уже традиционным фестиваль «День варенья», в прошлом году впервые его участниками стали гости из Китая.

В районе им. Лазо успешно стартовал конно-спортивный фестиваль.

Претендентом на звание международного и традиционного стал проведенный в канун Нового года в ТОГУ вечер «Юность. Дружба. Мечта», организованный для китайских и российских студентов, обучающихся в хабаровских вузах. Мероприятие прошло при участии представителей генерального консульства КНР в Хабаровске.

Шестой год Хабаровский край участвует во Всероссийском фестивале «Народная рыбалка», который по традиции проходит в поселке Чныррах Николаевского района. Среди любителей подледного лова представители Дальневосточного региона России и приграничных территорий КНР.

Фото Б. МАВЛАНОВА, с сайта www.travel.khv.ru

Вера Калинина.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год. 

Теги: туризм  Семь чудес Хабаровского края 


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