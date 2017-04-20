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Яхтенный туризм по Амуру: навстречу ветру
Яхтенный туризм активно поддерживается краевыми властями. В прошлом году министерство культуры края совместно с Хабаровской краевой общественной организацией «Федерация парусного спорта» организовали регату по маршруту Хабаровск - Фуюань - Хабаровск. В ней приняли участие 16 парусных и моторных яхт, в том числе шесть со смешанными российско-китайскими экипажами.
В Хабаровском крае круизный и яхтенный туризм развивается за счет экскурсионных, прогулочных и культурно-познавательных маршрутов. Среди теплоходов, приспособленных под круизное движение, - «Таежный» и «Изумруд». В 2016 году в этой сфере было обслужено около 50 тысяч жителей и гостей края.
В рамках региональной программы развития туризма реализуются инвестиционные проекты, включающие создание центра яхтенного и круизного туризма в Хабаровске, речных вокзалов для прогулочных судов и трех современных яхтенных марин в Хабаровском муниципальном районе и городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Особое внимание уделяется развитию круизного кластера «Остров Большой Уссурийский - Шантары». В рамках инвестпроекта ведется создание обеспечивающей инфраструктуры, в том числе реконструкция набережной города Хабаровска в районе стадиона им. Ленина. В акватории, прилегающей к Шантарским островам, - в бухте Онгачан - будет реализован проект по созданию туристического центра. В настоящее время на средства инвесторов уже создана инфраструктура центра, что позволяет принимать одновременно до 50 туристов и осуществлять прогулочные экскурсионные программы с посещением национального парка «Шантарские острова».
По инициативе министерства культуры края разработан проект «Амур-батюшка». Для него предусмотрено строительство современного судна международного класса четырех-пяти звезд, рассчитанного на 70-80 человек, предназначенного для выполнения полноценных круизов на дальние расстояния. Ориентировочная стоимость строительства судна составит более 900 млн рублей. По данному проекту ведется поиск инвестора.
В текущем году по-прежнему актуальны этнокультурные круизные марафоны «Наследие Мангбо» с посещением прибрежных сел Амура на отрезке реки от Комсомольска до Николаевска-на-Амуре с программой этнических праздников.
Намечается ряд новшеств в международном круизном направлении. В приграничный Китай от хабаровского дебаркадера отправится не привычный для многих туристов теплоход «Полесье», а современный пассажирский лайнер «70 лет Победы». Правда, пока только в тестовый рейс. Дополнительным причалом на китайской границе может стать площадь Солнца, на российской - туркомплекс «Заимка».
В этом направлении делается ставка на международную кооперацию. В 2012 году Россия и Китай подписали совместный меморандум о развитии речного, в том числе круизного, туризма. Эта программа сотрудничества между двумя государствами, рассчитанная на период 2009-2018 годов, предусматривает совместную организацию и реализацию российской и китайской сторонами рекреационного круизного маршрута по бассейнам реки Амур с заходами в Уссури, Сунгари и Зею. Круизы по Амуру могут стать самым масштабным проектом в развитии межгосударственного российско-китайского туризма.
Как всегда, в текущем году в Хабаровске по реке Амур будут курсировать прогулочные теплоходы «Москва-75», «Москва-83» и «Капитан Борздов», совершая ежедневные часовые и полуторачасовые рейсы по Амуру в пределах города и к мосту через Амур.
В рамках тура, который носит название «Сказка неизведанного края», туристы проследуют по маршруту Хабаровск - Троицкое - Комсомольск-на-Амуре - Циммермановка - Сусанино - Анненские Минеральные Воды - Иннокентьевка - Николаевск-на-Амуре - Тахта - Богородское - Булава - Киселевка - Амурские столбы - Нижнетамбовское - Нижние Халбы - Амурск - Млмыж - Сикачи- Алян - Владимировка - Хабаровск.
Фото Максима Александрова.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.
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