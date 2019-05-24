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Амурская "ФИШка" идет на убыль
В последние годы фишкой (в прямом смысле) Хабаровского края стал проект «Доступная рыба», реализуемый правительством региона в тесном сотрудничестве с рыбодобывающими компаниями. Благодаря ему население может приобретать горбушу по цене чуть больше 100 рублей за килограмм, а остальные виды рыбы - по цене вдвое ниже рыночной. За три года действия программы покупателям было продано около полутора тысяч тонн этой востребованной продукции. Однако в нынешнем году программа может застопориться.
Под предлогом борьбы с браконьерством и восстановления популяции лососевых Дальневосточным рыбопромысловым советом по предложению правительства Хабаровского края на заседании в Петропавловске-Камчатском принято решение о запрете промышленного лова на Амуре в летнюю путину для предприятий, а также юридических лиц из коренных малочисленных народов Севера (КМНС).
Прекращение промышленного лова на Амуре означает, что в магазинах может больше не появиться дешевой красной рыбы по «губернаторской программе» - ее некому будет ловить. Юридические лица КМНС тоже окажутся в подвешенном состоянии. Удастся ли заменить выбывающие лицензии квотами для любительского и спортивного рыболовства для представителей малых коренных народностей Амура - тоже большой вопрос.
Досье "Дальневосточного капитала": Деятельность по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории Хабаровского края осуществляют более 150 предприятий, рыболовецких колхозов. Свыше 95% из них относятся к малому и среднему предпринимательству. В бассейне реки Амур проживает более 18 тысяч аборигенов, их представителями созданы десятки рыболовецких предприятий.
Тему запрета летней путины губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ «прокачивал» еще с конца прошлого года. Вернувшись с межведомственного заседания Генпрокуратуры в Москве, губернатор заявил, что популяция лососевых «уменьшается», а их вылов надо «снизить или вообще временно прекратить», правда, добавив, что «ни в коем случае нельзя запрещать лов рыбы всем жителям, проживающим на берегах Амура». Как видим, тема нашла логическое продолжение. Главный вопрос - по осенней путине - для юридических лиц пока открыт, но могут запретить и ее.
Актуальность изменений правил рыболовства на Амуре была осознана профессиональным сообществом и общественностью во второй половине 2017 года. С 2005 по 2016 годы объем добычи нарастал, а затем произошел резкий спад. В 2018 году промысловики добыли 43 тысячи тонн красной рыбы - примерно половину от рекомендованного наукой объема. Эксперты констатировали, что вылов оказался ниже прогнозируемого.
Как пояснили представители краевого комитета рыбного хозяйства, путина, как и всегда, проходила в трех главных подзонах - в Северо-Охотоморской, Приморье, а также в Амуре и Амурском Лимане. И лишь в Северо-Охотоморской зоне освоение плановых объемов было высоким - на уровне 84%. На Амуре и в Амурском лимане в прошлом году выловили 37,5% от разрешенного количества, в Приморье - 12,7%.
«Основную часть в показателях путины составляет добыча горбуши, - отметили в комитете рыбного хозяйства. - Именно этот вид лососевых не зашел в наши воды, а ушел в направлении Камчатки. К примеру, в подзоне Приморье можно было ловить до 9 тысяч тонн горбуши, а по факту добыли около тысячи тонн. Примерно такая же картина была и на Амуре. Зато в Камчатском крае промысловики побили все рекорды».
Одни объяснили это цикличностью захода рыбы в Амур, другие - ее варварским ловом на протяжении целого десятилетия. Наука свои доводы не привела, потому как не вела системных исследований на крупнейшей реке региона. В итоге всех собак «повесили» на промысловиков.
Впрочем, еще два года назад общественные организации КМНС забили тревогу. В конце 2017 они обратились к региональным и федеральным властям с просьбой принять срочные меры для разрешения кризиса, сложившегося в результате «увеличения пресса промышленного рыболовства в Амуре». В обращении отмечалось, что выделяются огромные, ничем не обоснованные лимиты на вылов рыбы, используются все новые и более беспощадные орудия лова: катера, сплавные и ставные сети, заездки. По официальным данным ТИНРО, только в лимане и устье Амура сконцентрировано около 30 заездков и ставных орудий лова, около полутора тысяч ставных сетей и полутысячи сплавных сетей.
Позже хабаровская краевая Дума провела общественные слушания и приняла рекомендации по комплексному решению проблемы. «Необходимо усилить охрану и ограничить промысел в бассейне реки Амур. В целях снижения промысловой нагрузки необходимо запретить использование донных сетей, ограничить парамет- ры используемых сплавных сетей, запретить использование ставных сетей в основном русле реки Амур, при осуществлении добычи анадромных видов рыб на рыбопромысловых участках увеличить расстояние между лодками, выполняющими сплав, до 500 метров, тогда как сегодня в правилах рыболовства это расстояние - 200 метров», - говорилось в релизе депутатов.
По мнению первого зампреда краевой Закдумы Юрия МАТВЕЕВА, «река Амур достойна разработки отдельной программы вылова рыбы (на десятилетия - Прим. ДК.)».
В целом, по мнению участников слушаний, было целесообразно исключить использование на одном рыбопромысловом участке нескольких видов орудия лова: либо используешь стационарное, либо активные орудия лова. Но при этом предлагалось не ухудшать условия традиционного рыболовства, так как на нем завязана целая отрасль, сотни тысяч людей, отчисления в бюджеты всех уровней.
В ходе камчатского совета часть этих предложений удалось воплотить в жизнь. Основой рыбопромысловой стратегии 2019 года, которую обсуждали участники заседания, станет восстановление популяции лососевых, борьба с браконьерским ловом. Речь идет об увеличении количества рыбинспекторов в Хабаровском крае на 40-50 человек на время путины, ограничении использования так называемых «заездков», которые формируют промысловики во время путины на Амуре (это конструкции для лова рыбы, которые частично перегораживают русло реки). Также в этих «заездках» обязались предусмотреть «конструктивные изменения», которые обеспечат движение рыбы в «проходные» дни.
Кроме того, по предложению правительства Хабаровского края возобновится научное изучение нерестилищ на Амуре, что позволит определить реальные объемы биоресурсов. Росрыболовство даже пообещало выделить дополнительное финансирование.
И все же - полный запрет на промышленный лов в летнюю путину вызвал неоднозначную реакцию представителей рыбопромышленных предприятий и юридических лиц КМНС. По мнению участников рынка, высказанных на условиях анонимности, наносится мощный удар по промышленной инфраструктуре лова красной рыбы на Амуре. А ведь предприятия брали кредиты на обновление техники, заключали предварительные договоры на ее поставку перерабатывающим предприятиям юга Дальнего Востока, в торговые сети. Неизвестно, сколько хвостов разрешат вылавливать за путину, и хватит ли их тем же представителям КМНС для того, чтобы прокормить свои семьи.
«Мы - ихтиофаги, рыба - основа жизни коренного населения, - прокомментировала ситуацию в интервью «Дальневосточному капиталу» президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае Любовь ОДЗЯЛ. - Из лосося делается все: уха, тала, котлеты, пельмени, другие блюда. Поэтому говорить о его важности для коренных народностей - излишне. Без лосося мы не проживем. И властью многое делается для того, чтобы ситуация улучшалась. Например, краевая программа субсидирования общин и безвозмездного предоставления в пользование нового оборудования позволила значительно улучшить их техническую базу».
Однако многие вопросы, по ее словам, упираются в несовершенство федерального законодательства, в которое может внести изменения только Москва. При этом рыбак-любитель по новым правилам рыболовства может удочкой поймать в несколько раз больше, чем представитель малочисленных народов за год. Это ненормально, поэтому АКМНС предлагает рассмотреть возможность выделения квот на белорыбицу для аборигенов аналогично со спортивно-любительским рыболовством - посуточно.
Каков будет на деле результат анонсированного Сергеем Фургалом разрешения на любительский и спортивный лов, удовлетворит ли он представителей коренных народностей, покажет время. Однако запрет на летний лов юридическим лицам КМНС уже сейчас ставит их в трудное положение. Часть экспертов считает, что запрет на промышленное рыболовство, который еще можно как-то проконтролировать, способен породить разгул браконьерства под видом разрешенной «любительской» рыбалки. И никакие дополнительные отряды рыбинспекторов не спасут. Спрос будет рождать предложение, а Амур станет еще более горячей «точкой».
Павел ЛЕБЕДЕВ
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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