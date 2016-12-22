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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Драконы" прописались на о. Русский во Владивостоке
Программу водного праздника составили гонки на лодках классов «дракон» и «аутригер», а также показательные заезды экипажей в академической и прибрежной гребле, которые только начинают развиваться в Приморье, пишет региональный журнал "Дальневосточный капитал".
Как рассказал «ДК» президент федерации гребного спорта Приморского края Андрей ЗУБКО, прошедшие соревнования были уникальными и по составу участников. В самом массовом классе «дракон» были заявлены 15 команд, часть из которых сформирована из числа сотрудников дипломатических миссий, аккредитованных во Владивостоке. Так, свои команды выставили Генеральные консульства США, Китая и Республики Корея, отдельным экипажем на старт вышли почетные консулы нескольких стран. Кроме того, за звание сильнейшей вели борьбу команды студентов ДВФУ, Законодательного Собрания Приморья, краевого департамента по физкультуре и спорту, нескольких коммерческих компаний.
В различных заездах первыми были команды Генерального консульства США во Владивостоке, почетных консулов, «Терминал Астафьева» и другие. Победители и призеры во всех видах программы получили кубки и медали, их вручил прославленный приморский гребец, призер Олимпийских игр Иван ШТЫЛЬ.
Впрочем, как потом подчеркивали многие участники и болельщики, победа была общей, потому что объединила мощным позитивом и радостью общения на живописном берегу бухты Новик представителей консульского клуба, студентов университета, просто жителей Владивостока, приехавших отдохнуть на морской берег. А еще потому, что здесь, благодаря стараниям спортивного клуба «Русский остров», ДВФУ, Федерации гребного спорта Приморского края, формируется современная гребная база, а в край возвращается массовый гребной спорт. По мнению специалистов, условия для этого на острове близки к идеальным.
Понравился водный праздник на Русском и дипломатам. Так, Генеральный консул США Эрик ХОЛМ-ОЛСЕН в благодарственном письме организаторам написал: «Участники команды и болельщики нашего консульства получили огромное удовольствие от процесса подготовки к соревнованию и от самого мероприятия. Во время соревнований нас всех охватили здоровый азарт и желание победить! Полученная награда является тому свидетельством. Такое неформальное общение зачастую является наиболее эффективным и действенным средством в деле укрепления деловых и личных связей и сближения народов».
Представитель МИД России в г. Владивостоке Андрей БРОВАРЕЦ заметил, что соревнования по гребле, посвященные годовщине проведения во Владивостоке саммита АТЭС-2012, придали новый импульс упрочению партнерских связей между представленными в субъекте Федерации странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, а также в очередной раз, уже на дипломатическом уровне, подчеркнули морской статус Владивостока, важным атрибутом которого является водный спорт.
И хотя этими соревнованиями фактически закрылся гребной сезон 2013 года, воодушевленные успехом, организаторы регаты, с учетом многочисленных пожеланий, приняли решение сделать ее ежегодной.
Ирина СЕРГЕЕВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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