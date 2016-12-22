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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Промсвязьбанк инвестирует в здоровое будущее Приморского края
Более сотни юных спортсменов в возрасте 13-14 лет из 13 команд отстаивали на ринге право попасть в сборную края и выступить на Первенстве Дальневосточного федерального округа. Соревнования прошли при поддержке администрации Приморского края. Официальный партнер Федерации бокса Приморского края - ОАО «Промсвязьбанк».
Промсвязьбанк давно известен как активный инвестор в российское спортивное будущее. С 2008 года он является генеральным спонсором баскетбольного клуба «Химки», с ноября 2011 года - официальным спонсором ПФК ЦСКА, а в апреле 2012-го выступил титульным спонсором Финального этапа Кубка Европы по баскетболу.
«Будущее региона - подрастающее поколение, которое банк разворачивает лицом к спорту, прививая привычку к здоровому образу жизни и мотивируя на большие спортивные победы. Это ли не лучшее капиталовложение в Дальний Восток?» - считает Алексей Солодушко, региональный директор Операционного офиса «Владивостокский».
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