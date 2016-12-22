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Vladivostok Boat Show 2013 открыло парусный сезон
Как известно, Владивосток не мыслим без яхт, катеров и парусников. Посмотреть на новинки, представленные на выставке, пришли сотни жителей и гостей Владивостока. Vladivostok Boat Show - это крупнейшая на Дальнем Востоке выставка, объединяющая покупателей и компании, которые предлагают товары и сервисные услуги для яхтенной индустрии и активного отдыха на воде, а также профильные спортивные и общественные организации. В выставке приняли участие более 80 представителей из России и стран АТР. В течение трех дней можно было увидеть и приобрести маломерные суда - от двухместных катеров до яхт класса «люкс» стоимостью $1,5 млн и выше, а также различную водно-моторную технику и квадроциклы. В закрытых павильонах на причале представлено различное туристическое и катерное снаряжение, товары для активного отдыха на воде. Для владельцев яхт и катеров компании предлагают сервисные услуги и сопутствующие товары.
На открытии выставки перед гостями выступили вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРОВ, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и руководитель яхт-клуба «Семь футов» Михаил ЕРМАКОВ.
Сергей Сидоров отметил колорит и атмосферу, которые придает городу подобное шоу, и пожелал участникам «хорошей погоды и хорошего бизнеса». А Михаил Ермаков вспомнил песню Ивана ПАНФИЛОВА о том, что море воды у нас «с трех сторон», и выход у горожан остается только один - увлекаться яхтами, греблей, морским туризмом и другими подобными видами спорта.
Vladivostok Boat Show 2013 состоялось в рамках Приморской недели туризма и отдыха. Все 3 дня гостей ждала обширная культурная программа: тест-драйвы водно-моторной техники и конкурсы от компаний-участников, развлекательная программа, мастер-классы по вязанию морских узлов и многое другое. Наибольшее внимание посетителей привлекла возможность провести тест-драйв лодки Smartliner. Опытные специалисты приглашали гостей на борт 5,5-метрового катера и катали по водам Амурского залива.
«При своих небольших размерах этот катер предназначен для комфортной рыбалки. Размер палубы позволяет разместиться двум-трем рыбакам. На лодке установлен современный четырехтактный мотор SUZUKI-80, оснащенный инжекторной системой питания. От конкурентов отличает система, которая позволяет мотору работать на обедненных смесях и значительно экономить топливо», - говорит представитель компании «1 000 Размеров» Вилена ШУШЕНАЧЕВА.
Также во время выставки на акватории Амурского залива был открыт парусный сезон. На воду вышло 8 яхт класса «Конрад 25Р» для проведения бизнес-регаты среди партнеров выставки на кубок журнала Chief Time. Экипаж каждой яхты составляли два профессиональных яхтсмена и три сотрудника компании-партнера выставки.
Несмотря на неопытность участников и «нелетную» погоду, все остались довольны соревнованиями: за первую тройку мест завязалась настоящая спортивная борьба, не уступающая по накалу страстей регатам с мировым именем.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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